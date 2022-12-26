Горнолыжные склоны Подмосковья дороже Эльбруса: какие трассы открыты в этом году

В Подмосковье начали работать горнолыжные склоны Фото: Shutterstock

Наши горнолыжки в этом году долго открывались из-за аномально теплой осени. Потом заморские циклоны принесли осадки, бизнес выдохнул, отключил снеговые пушки… Тут зарядили «тропические дожди».

Бордеры и лыжники уже не выдержали (ломает, хочется на склон!) и поехали. И ахнули: ценники выросли. На некоторых курортах ски-пасс на день дороже, чем на Эльбрусе! Там безлимитный ски-пасс на день 2000 руб. Только на кавказской горе мега-длинные трассы, а в Подмосковье, как известно, скука для профи. А еще экстремалы ворчат, что подмосковные горно-лыжные комплексы (ГКЛ) не спешат обновляться и модернизировать инфраструктуру.

Перед поездкой советуем позвонить в ГЛК и уточнить, какие трассы работают и работают ли вообще. Во время дождя склоны могут закрыть.

Все цены указываем для выходных и праздничных дней для взрослых райдеров. В будни, примерно на 30% дешевле. Не забудьте, что за прокат нужно оставлять залог: паспорта РФ не принимают (закон запрещает). Чаще берут комплект водительские права + СТС на машину, либо деньги 20 — 40 тыс. руб. Услуги инструктора везде стоят около 2500 руб/час.

«Волен»

Дмитровский округ, Яхрома, Троицкая, 1

15 трасс, включая две для тюбинга и две учебные. Безлимитный ски-пасс на 24 часа — 3500 руб., один подъем 110 руб. Новый комплект инвентаря сноубордиста на день 3200 руб., лыжника 3250 руб. На территории большой отель (от 5500 руб.) и много домиков в аренду, парочка ресторанов и кафе, детская секция «Бобо» (2550 руб/час), где учат кататься. Работает детская игровая с воспитателями: можно оставить чадо до 10 лет. Постояльцам отеля бесплатно, остальным — 400 руб. Тюбы по 850 руб/час.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Степаново»

Дмитровский округ, деревня Степаново

Курорт-спутник «Волена»: принадлежит одним владельцам. В прошлые годы между ними ходил бесплатный автобус: покатал в одном месте, переехал в другое, можно использовать один и тот же ски-пасс. В этом году «маршрутку» не запустили. Цены на подъемники 220-240 руб. в зависимости от склона. Безлимит 4700 руб. Славится своими протяженными (900 метров) и довольно интересными трассами в лесочке. Есть шесть маршрутов. Открыты пара бистро. Иных развлечений и гостиниц нет. Хотя в окрестных деревушках сдают очаровательные домики от 10 000 руб/сутки.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Парк Яхрома»

Дмитровский округ, деревня Круглино

Некогда был самым фешенебельным курортом Подмосковья и главным конкурентом «Волена», трассы которого виднеются со склонов «Парка Яхрома». Потом стал отставать, поскучнел… Всего семь трасс, включая учебную и тюбиновую. Но уже года два в сезон работают только два-три склона.

Поругали — теперь похвалим: тюбинговая трасса длинная (550 м) и крутая. Цена 1000 руб/час.

Для горнолыжников подъемники по 100 руб., безлимит на день 2500 руб. Горнолыжный или сноуборд-комплект 3000 руб/сутки. Есть каток и тобоган — аналог американских горок, только тележка больше похожа на сани и разгоняется не от электричества, а под собственным весом человека. Новинка сезона — тир, где учат метать ножи и топоры. Две гостиницы (от 9000 руб/сутки) и уютный коттеджный поселок. Можно заказать баню или пойти в спа-комплекс.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Клуб Леонида Тягачева»

Дмитровский округ, деревня Шуколово

Экстремалы именуют его «Тяги». Большой ГЛК на 12 трасс, из них две учебных. Подъем 150 руб., дневного абонемента нет. На ски-пассы действует система: чем больше положил на него денег — тем дешевле подъем. Если закинуть сразу 18 000 рублей, то бугельный подъемник в выходной будет по 85 руб., а кресельные по 100 руб. Прокат оборудования только почасовой. Комплект для лыж/сноуборда в первый час 800 руб., далее по 600 руб.

В лесочке рядом проложены четыре лыжных круга разного диаметра — самый протяженный 2,5 км. Кататься можно бесплатно, инвентарь — 300 руб/час. Открыт каток (200 руб. + 300 руб. за коньки), тюбинги 600 руб. Работает детская горнолыжная секция 1700 руб/занятие. Проживание в гостиницах или коттедже от 5300 руб/сутки. Работают два кафе, сауна, боулинг, бильярд и караоке.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Сорочаны»

Один из самых дорогих подмосковных курортов. Глядя на цены, райдеры всегда вспоминают присказку, как основатель Леонид Сорочан (фронтовик, руководитель оркестра Утесова — погиб в автокатастрофе в 2002 году) мечтал сделать доступную горнолыжку для всех. Но у продолжателей бизнеса были свои планы. Зато склоны очень интересные. Дюжина трасс, одна из которых под тюбинг и две учебных.

Подъем 260 руб., но если положить на ски-пасс сразу 8000 руб., то будет по 150.

В будни тут катаются очень много пенсионеров 65+ — для них подъем стоит 25 руб. Комплект горнолыжника на день 3750 руб., сноубордиста 2550 руб. Это цены за новое оборудование. Можно взять в прокате инвентарь, который эксплуатировался уже пару сезонов — тогда дешевле. Тюбинг 700 руб/час. Работают два кафе, гостиницы нет. Через дорогу от курорта гольф-клуб с отелем. Там номер от 5500 руб/сутки.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Лисья гора»

Балашиха, Леоновское шоссе, вл. 4

Ближайший к МКАД курорт. Поэтому популярный: по выходным на парковку очереди. Шесть склонов: один учебный и один для тюбов. Подъем 100 или 120 руб. (после 17:00 дешевле). Комплект горнолыжника на день 2450 руб., для сноуборда — 1950 руб. Тюбы по 350 руб/час. Есть точка общепита. Рядом с ГЛК сосновый бор и речка Пехорка — приятно прогуляться. Также тут есть естественные склоны, с которых катаются на ледянках.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Горнолыжный клуб Гая Северина»

Раменский округ, деревня Каменное Тяжино, Боровская, 117

Есть легенда: там, где сегодня начинаются спуски, когда-то Кутузов взирал на горящую Москву. Очень небольшой ГЛК: две трассы + две учебных. Зато очень уютно и красивые виды на Москва-реку. Подъем 100 руб. Горнолыжный или сноубордический комплект 1700 руб. за два часа, а далее по 600 руб/час. Работают ресторан и кофейня.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

КСТАТИ

До 10 апреля в пригородных поездах ЦППК провоз лыж, сноуборда, санок из расчета 1 штука на пассажира — бесплатно. Только оборудование должно быть в чехлах или упаковке. Электричками удобно добираться до курортов в Дмитровском округе. Правда, от станции все равно придется брать такси или ждать автобус, который ходит не слишком часто.

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В этом сезоне в «Лосинке» будет три лыжни — все под классику (классический ход — способ перемещения на лыжах). Просеки узкие, поэтому под конек (коньковый ход — способ перемещения на лыжах) накатывать не станут. Самая большая трасса 24,5 км. (подробнее)

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