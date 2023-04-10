Голодные дети сутки бились в истерике рядом с телами родителей: страшные подробности трагедии в Домодедово

Точную причину смерти специалисты назовут после вскрытия, но предварительная версия - передозировка запрещенными препаратами Фото: Иван МАКЕЕВ

В подмосковном Домодедове выясняют причины смерти мужчины и женщины, тела которых нашли в квартире на окраине города. Благодаря чутким соседям удалось спасти от голодной смерти двух маленьких детей.

- Жильцы дома услышали детские крики за стенкой, стучали в дверь, звонили, а когда никто не вышел, вызвали пожилых родителей хозяйки квартиры, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Пенсионеры в квартиру тоже не смогли попасть - дверь была закрыта изнутри. Поэтому позвонили в полицию и МЧС.

- В одной из комнат были обнаружены тела мужчины и женщины. Без следов насильственной смерти, — говорит источник. - Рядом находились два маленьких ребенка. Одному из малышей около двух лет, второму - всего годик.

По словам экспертов, с момента смерти мамы и ее нынешнего сожителя прошло около суток. И все это время детей никто не кормил. Страшно подумать, что могло их ждать, не забей неравнодушные соседи тревогу.

- Точную причину смерти специалисты назовут после вскрытия, но предварительная версия - передозировка запрещенными препаратами. И мужчина, и женщина, судя по найденным в доме предметам и следам на телах, употребляли наркотики. При этом семья не была маргинальной, на учетах не состояла.

Дети сейчас находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает. Оформить опеку над мальчиками хочет дедушка со стороны матери.

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