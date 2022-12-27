Рост московских транспортных тарифов составит в среднем 8%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год традиционно приносит новые цены. Ранее мы рассказали о повышении квартплаты в столице с 1 декабря 2022 и 1 января 2023 года (подробнее). Теперь разбираемся, как изменятся тарифы на проезд в метро и автобусах со 2 января 2023-го.

«Рост транспортных тарифов составит в среднем 8%, что ниже уровня прогнозной инфляции на 2022 год почти на 6 процентных пунктов», - сообщили в мэрии Москвы.

При этом цены на некоторые билеты и акции будут действовать по-прежнему:

- второй год подряд сохраняется тариф на проезд по биометрии - 46 рублей;

- пятый год подряд держится стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и «Пригороде» - 19500 и 24450 рублей;

- останется такой же и цена годового билета «Автобус-трамвай» (ТАТ) - 14000 рублей. По просьбам пассажиров будущим летом для этого абонемента заработает новая услуга - его можно будет «заморозить» на 14 дней, например, на время отпуска или больничного;

- продлевается до 31 марта 2023 года акция «Время ранних» со скидкой 50% на проезд вне утреннего часа пик для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий.

Из новшеств со 2 января:

- впервые появится новый студенческий «Единый» для поездок в метро и наземном транспорте. То есть больше не придется записывать на проездной отдельные билеты - для метро и на автобус-трамвай;

- максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет более чем в три раза, - до 10 тысяч рублей. Теперь удобнее станет тем, кто оплачивает транспортной картой не только проезд в подземке и наземном транспорте, но и билеты на аэроэкспресс, канатную дорогу, в зоопарк, планетарий или музеи.

НОВЫЕ ЦЕНЫ ПРОЕЗДА В МЕТРО И НА АВТОБУСЕ В МОСКВЕ СО 2 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Цены на проездные билеты в новом году будут такими:

1. Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») и наземка:

- по карте «Тройка» (билет «Кошелек») - 50 руб.;

- по тарифу «90 минут» – 75 руб.;

- оплата банковской картой, телефоном - 56 руб.;

- оплата по биометрии (метро и МЦД) - 46 руб.

2. Разовая поездка в метро и МЦД (зона «Пригород»):

- по карте «Тройка» (билет «Кошелек») - 65 руб.;

- оплата банковской картой - 71 руб.;

- оплата по биометрии - 60 руб.

3. Билет «Единый» с лимитом:

- 1 поездка - 62 руб.;

- 2 поездки - 124 руб.;

- 60 поездок (зона «Центральная») - 2730 руб.

4. Билет «Единый» без лимита (зона «Центральная»):

- 1 сутки - 285 руб.;

- 3 суток - 540 руб.;

- 30 дней - 2540 руб.;

- 90 дней - 6150 руб.;

- 365 дней - 19500 руб.

5. Билет «Единый» без лимита (зона «Пригород»):

- 30 дней - 3010 руб.;

- 90 дней - 7800 руб.;

- 365 дней - 24450 руб.

6. Билет автобус-трамвай (ТАТ):

- 30 дней - 1560 руб.;

- 90 дней - 4140 руб.;

- 365 дней - 14000 руб.

7. Билет на 30 дней для обучающихся:

- метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») - 470 руб.;

- наземка - 300 руб.;

- «Единый» без лимита (зона «Центральная») - 715 руб.

8. Билет на 90 дней для обучающихся:

- метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») - 1340 руб.;

- наземка - 870 руб.;

- «Единый» без лимита (зона «Центральная») - 2055 руб.

9. Залоговая цена карты «Тройка» - 80 руб.