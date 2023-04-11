Тайны черепа в посылке: кто и зачем отправил человеческую голову в США из Москвы

Сотрудники полиции изъяли останки для проведения следственных действий. Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

Почти как в фильме ужасов получилось. По ленте сканера плывут посылки. И вдруг на экране высвечивается череп. С пустыми глазницами и редкими кривыми зубами. И еще отдельно упакованная нижняя челюсть. Сотрудники таможни, проверяющие почтовые отправления, проходящие через аэропорт Внуково, смотрят в документы. Там - черным по белому: пластиковая анатомическая модель черепа. Но сомнения закрались. Посылку задержали. Вызвали специалистов.

«Прибывшие эксперты установили, что череп принадлежит человеку», - сообщают в пресс-службе Федеральной Таможенной Службы.

Посылку с человеческими останками отправила 30-летняя москвичка. Направление: США, штат Иллинойс, город Чикаго.

Кому принадлежал этот череп? Сколько лет этого человека нет в живых? Как он погиб? Вопросов после этой истории много!

«РАЗРУШЕНИЕ КОСТИ НА ЗАТЫЛКЕ»

Мы показали фотографию черепа специалистам.

- Ни один судмедэксперт не возьмется определить по фотографии черепа пол или возраст человека, - заявил KP.RU кандидат медицинских наук, судмедэксперт Эдуард Туманов. - Если мы не знаем точных параметров черепа, любые догадки - гадание на кофейной гуще.

- Редкие зубы говорят о преклонном возрасте?

- Нет. Такие зубы могут быть у кого угодно. «Возраст» череп определит судмедэкспертиза. Современная техника умеет это делать достаточно точно. Хотя многое зависит от сохранности предмета исследования.

Стоит отметить, что пресс-служба ФТС также сообщила такую деталь: «на затылочной части имеется разрушение кости». Это говорит о том, что человек, которому принадлежит этот череп, погиб в результате какой-то травмы?

- Так нельзя сказать, исходя из одной только этой формулировки. Это может быть все, что угодно, - уточнил KP.RU судмедэксперт Алексей Решетун. - В том числе и посмертные повреждения. (То есть, полученные уже после смерти человека, - Авт.).

Но кому мог понадобиться реальный человеческий череп?

- Версии могут быть самые разные. Первое, что приходит на ум - студент-медик, - поделился с нами своими соображениями Эдуард Туманов. - Причем, не обязательно он сам. Могли и в подарок заказать. Либо художник-реалист, который пытается точно понять анатомию строения человеческого черепа. Это если мы говорим о психически здоровых людях. А так - мало ли какому «коллекционеру» может понадобиться настоящий череп.

ПРИОРИТЕТНАЯ ВЕРСИЯ

«Проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

По словам источника в правоохранительных органах, местонахождение отправительницы уже установлено, в ближайшее время женщину опросят.

- Точное происхождение черепа пока неизвестно. Приоритетная версия - он мог быть выкопан из старой могилы на кладбище. По предварительному заключению экспертов, обнаруженным останкам не менее десяти лет.

Получателем должен был стать некий мужчина.

- На первый взгляд, это не подставное лицо, а реальный человек - числится владельцем небольшой строительной фирмы в Чикаго. Но для чего ему понадобился череп, неясно. Возможно, больше информации появится после беседы с москвичкой, которая отправляла эту посылку в Штаты.