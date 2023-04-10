Человеческий череп обнаружили таможенники во Внуково

Сотрудники полиции изъяли останки для проведения следственных действий. Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

В Москве таможенники обнаружили в посылке человеческий череп. Отправление было адресовано в США штат Иллинойс, сообщили KP.RU в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Череп нашли с помощью рентгеновской установки. Из посылки достали череп и нижнюю челюсть, на затылке имеются разрушения. Отправитель указал в декларации, что в посылке находится пластиковая анатомическая модель. Однако эксперты установили, что череп принадлежит человеку.

Сотрудники полиции изъяли останки, проводятся следственные действия. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что Шереметьевские таможенники нашли в посылке из Великобритании канистру с наркотическим коктейлем. В ней было почти семь килограмм розовой жидкости. Правоохранители задержали адресата столько необычной посылки и заключили его под стражу.