В Пасхальную ночь в Москве ожидаются заморозки

На саму Пасху погода порадует москвичей Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные в Москву вернулись заморозки - как и предупреждали синоптики. В ночь на субботу, 15 апреля, воздух в столице остыл до -1 градуса, а в Подмосковье до -3. И днём в субботу неуютно, всего +6…+8 градусов.

Пасхальная ночь тоже будет холодной, считают в Гидрометцентре России: в мегаполисе -1 градус, по области до -4. Если собираетесь на ночные богослужения в храмы и тем более на крестный ход, одевайтесь теплее. Шапки, шарфы, перчатки лишними точно не будут.

При этом уже в воскресенье, на Пасху, погода порадует москвичей: будет солнечно, сухо, +13…+15 градусов.

- Период с отрицательными ночными температурами будет очень коротким и не принесёт особых неприятностей. Днём благодаря солнцу воздух начнёт быстро прогреваться, - пообещала Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, в эфире радио «Комсомольская правда». - Все это вполне нормально, заморозки по ночам в нашем регионе возможны вплоть до десятых чисел июня. Возвраты холодов - характерная черта апреля и мая в средней полосе.

На следующей неделе в столицу снова придёт аномально тёплая погода, уверены синоптики - обычно такая бывает в мае!

В понедельник, 17 апреля, в столице уже без заморозков, +4…+6, по области ещё может подморозить до -1 градуса. Днём +14…+16.

Во вторник потеплеет до +17, а в среду и четверг, 19 и 20 апреля, весна расщедрится на +18 градусов. Начиная со вторника возможны небольшие дожди, однако они будут короткими и пройдут лишь в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

В пятницу, 21 апреля, станет прохладнее. Днём не выше +10...+15 градусов, пасмурно, небольшой дождь. А к воскресенью, 23 апреля, температура понизится до +6…+11, и ночью вновь если и не заморозки, то на грани - воздух остынет до +1 градуса.