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Общество8 января 2023 21:20

Как ребенок попал в западню на эскалаторе в Москве: Появились подробности страшного происшествия

ЧП произошло на станции МЦК
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Над эскалатором - стеклянные панели, которые и стали западней.

Над эскалатором - стеклянные панели, которые и стали западней.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 января на станции МЦК «Окружная» в Москве, как рассказывают свидетели, ребенок ехал вверх по эскалатору. Видимо, сильно устал, положил руку на поручень, а на руку - голову. Дальше произошло страшное.

Над эскалатором прикреплены стеклянные панели, которые отделяют его от конструкции второго этажа. Ближе к концу эскалатора пространство между стеклом и движущимся поручнем эскалатора сужается. В эту западню и угодил мальчик. Голова застряла намертво, а самодвижущаяся лестница продолжала тянуть его вперед, травмируя лицо.

Сотрудники МЦК среагировали довольно быстро: эскалатор остановили, на место вызвали спасателей. Чтобы освободить ребенка, пришлось снимать резиновые поручни.

Сейчас мальчик в больнице. Идет на поправку.

По предварительным данным, в момент ЧП с ним был папа. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже сообщила о начале проверки соблюдения мер безопасности на этом объекте.

Наглядно.

Наглядно.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Правила поведения:

- На эскалаторе надо стоять справа, проходить слева.

- Важно следить за тем, чтобы у детей шнурки были завязаны, полы одежды и вещи не свисали и случайно не могли застрять в конструкциях. Если это произошло, нельзя пытать вытащить их самостоятельно. При ЧП нужно нажать кнопку «Стоп», а если не можете, крикните очень громко, чтобы ее нажали (обычно она у начала и конца эскалатора), и обратиться к дежурному.

- Не давайте детям засовывать руки и ноги под поручень эскалатора, в зазор между полотном эскалатора и балюстрадой. И сами не балуйтесь.

- Лучше всего держите малыша на эскалаторе за руку и не оставляйте ни на секунду без присмотра.

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