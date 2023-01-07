Голову 11-летнего мальчика зажало поручнем эскалатора на станции МЦК «Окружная» в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 3 января, в Москве серьёзно пострадал ребёнок. 11-летний мальчик вместе с папой находился на станции МЦК «Окружная», положил руку на поручень, а затем и прилёг на неё головой. Однако в какой-то момент поручень ушёл под навесную конструкцию, куда затянуло сперва руку ребёнка, а затем и голову. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Как отметили в ведомстве, вызов в спасательную службу поступил в 09:16. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили ребёнка, голову которого затянуло и зажало между поручнем эскалатора и навесной конструкцией. Сотрудники МЧС столицы высвободили мальчика и передали врачам, его пришлось госпитализировать.

Более подробной информации о состоянии пострадавшего ребёнка нет. Как сообщают в соцсетях, мальчика отправили в реанимацию.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве вынесли приговор мужчине, который дважды похищал собственного сына, из-за чего ребёнок 12 лет не виделся с родной матерью.