«Один из самых современных и крупных в России»: Депутат Госдумы Сергей Колунов оценил перспективы вернувшегося к работе Серпуховского лифтового завода

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В Подмосковье снова заработал Серпуховский лифтостроительный завод. Уникальное предприятие закрылось из-за банкротства в 2016 году. Однако в 2022-м СЛЗ приобрела компания «Садовое кольцо». Ее учредители — Илья Колунов и бывший вице-премьер Илья Клебанов. Новые инвесторы погасили текущие долги на 400 млн рублей и в общей сложности вложили в предприятие около 2 миллиардов. Было закуплено новое оборудование, модернизировано производство. В декабре пошлого года предприятие заработало вновь. Планируется, что к концу нынешнего года Серпуховский лифтостроительный завод выпустит 5 тысяч лифтов и постепенно выйдет на мощность до 12 тысяч в год.

- Объехав все лифтовые заводы в стране могу сказать, что Серпуховский завод - один из самых современных и крупных, - отмечает Депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. - Только в прошлом году предприятие спасли от банкротства, а уже сейчас оно переживает новый этап развития. В ближайших планах завода - увеличить производственные мощности в несколько раз.

Вчера работу СЛЗ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, осмотрел цеха, пообщался с сотрудниками.

- Сейчас здесь работает 150 человек - почти все серпуховчане, половина из них - уже работали на заводе до банкротства и теперь снова вернулись, - отметил губернатор.

На текущий момент СЛЗ входит в число 150 приоритетных проектов Московской области по импортозамещению. Здесь уже наладили серийное производство лебедок для лифтов, которые раньше приходилось покупать за границей. При этом серпуховские агрегаты даже превосходят зарубежные аналоги: они тратят меньше электроэнергии и более компактны.

- Мы видим, что на заводе сегодня представлено самое передовое оборудование, - резюмирует депутат Сергей Колунов. - СЛЗ принадлежит единственная в нашей стране башня для тестирования высокоскоростного лифтового оборудования. Прямо сейчас на ней испытывают лифт со скоростью 2,5 метра в секунду, рассчитанный на здания высотой более 35 этажей.

В серийное производство эту модель планируют запустить уже осенью. Таким образом Серпуховский лифтостроительный завод станет первым в России предприятием, которое массово делает высокоскоростные лифты.

Ранее губернатор Андрей Воробьёв отметил, что в Московской области действует одна из самых масштабных среди регионов России программ по капитальному ремонту лифтов и их замене на новые:

- У нас практически не осталось лифтов старше 25 лет, сейчас мы занялись лифтами старше 20 лет - в ближайшие три года заменим больше 1 тысячи единиц.