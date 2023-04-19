Найдено тело 3-летней девочки, которую сутки искали после самоубийства ее матери в Балашихе

По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры.

В подмосковной Балашихе нашли 3-летнюю девочку, которая пропала после гибели ее матери. К сожалению, чуда не произошло. Малышка обнаружена мертвой.

Напомним, тело 39-летней Натальи Стрижак нашли днем во вторник на козырьке многоэтажного дома. Судя по всему, женщина покончила с собой.

В Балашихе женщина жила на съемной квартире с дочкой - об этом сотрудникам полиции рассказали соседи. Однако в жилище найти девочку не удалось. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как днем ранее Наталья заходит с Мариной (имя изменено) в подъезд. При этом на записи нет момента, как девочка покидает дом - одна или в сопровождении взрослых.

Сотрудники полиции, поисковики из отряда «Лиза Алерт» и криминалисты СК обследовали всю прилегающую территорию, включая коллекторы и берега реки Пехорка. Девочки нет было. Поквартирный обход тоже ничего не дал. Сотрудники полиции и СК сейчас осматривали записи со всех камер видеонаблюдений, установленных в районе дома, где жила Наталья Стрижак. В надежде, что девочка все-таки попала на одну из них.

Но увы… Стало известно, что тело 3-летней Марины также обнаружено на козырьке подъезда, где ранее нашли ее мать.

- В ходе детального осмотра места падения женщины, обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда, с травмами, характерными при падении с высоты, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры.

По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры. Как ранее сообщал сайт KP.RU, о Наталье известно, что вместе с девочкой она переехала в Подмосковье с Донбасса.

- По словам знакомых, у женщины еще с 2014 года начали проявляться панические атаки, появилась мания преследования, - рассказал наш собеседник. - Она несколько раз лечилась. В последний раз - осенью прошлого года. Ей тогда был поставлен диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

Не исключено, что именно затяжная депрессия стала причиной трагедии.

Ранее Следственный комитет сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего, сопряженное с похищением».