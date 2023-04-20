Травил людей психотропами ради наживы: В Москве вынесут приговор знаменитому «лимонадному отравителю»

Мурат Сабанов, подозреваемый в отравлении газировкой более 20 человек в центре Москвы. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Москве вынесут приговор знаменитому «лимонадному отравителю». Приговор озвучат в Басманном суде через несколько дней.

- Гособвинение просит для Мурата Сабанова 15,5 лет колонии строгого режима, - сообщила KP.RU пресс-секретарь Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Напомним, уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов был задержан в Москве в 2019 году после серии отравлений в центре Москвы. В районе Чистых прудов и так называемой «Ямы» (общественное пространство на Хохловской площади) находили молодых людей без сознания. Несколько человек доставляли в больницу с отравлением психотропами. Пострадавшие рассказывали: гуляли, знакомились с неким парнем, который угощал лимонадом или газировкой. Больше никто ничего не помнил. У отравленных пропадали ценные личные вещи, деньги и банковские карты, с которых кто-то снимал все деньги. По заключению врачей пять человек в результате отравлений получили тяжкий вред здоровью.

В 2021 году Сабанову вынесли приговор. В обвинении - 30 эпизодов разбоя, 10 краж с банковских карт, 4 мошенничества, 6 краж паспортов. В мае 2021-го Басманный суд приговорил молодого человека к 16 годам колонии строго режима. Однако через несколько месяцев приговор был отменен (обнаружились процессуальные нарушения), а дело направили на пересмотр в суде.

Оглашение приговора назначено на понедельник, 24 апреля.

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