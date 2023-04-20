Собрала крупную сумму денег и исчезла: В Москве ищут загадочно пропавшую 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской Правды»

Московские сыщики продолжают поиски сотрудницы «Комсомольской Правды». 77-летняя Татьяна Адабаш - один из старейших сотрудников нашей редакции, на протяжении многих лет руководит архивом газеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские сыщики продолжают поиски сотрудницы «Комсомольской Правды». 77-летняя Татьяна Адабаш - один из старейших сотрудников нашей редакции, на протяжении многих лет руководит архивом газеты.

Заявление в полицию написала ее дочь. По словам женщины, накануне ей позвонил некий мужчина. Заявил, что Татьяна Адабаш похищена и за ее свободу нужно заплатить выкуп - 2 миллиона рублей.

Дочь попыталась связаться с мамой, но на телефонные звонки и сообщения та не отвечает.

Между тем Следственный комитет выяснил, что в день своего исчезновения Татьяна Адабаш покинула свой дом на Алтуфьевском шоссе одна, без посторонних.

- Часть маршрута женщины удалось отследить по камерам видеонаблюдения, - рассказал KP.RU источники в правоохранительных органах. - Установлено, что физически ее никто не похищал. Женщина сама вызвала такси, вышла из подъезда, села в машину.

Так Татьяна добралась до Ленинградского вокзала. Предположительно, там она могла пересесть на пригородную электричку.

«СКАЗАЛА, ЧТО НАХОДИТСЯ В БОЛЬНИЦЕ»

Как выяснилось, Татьяна Адабаш на минувшей неделе в разговорах с коллегами упоминала, что ее дочь попала в нехорошую ситуацию с мошенниками и просила у знакомых в долг.

- Мы общались с Таней позавчера, во вторник, - сообщила нам председатель совета ветеранов «Комсомольской Правды» Людмила Семина. - Она сказала, что находится в больнице. Я как близкая подруга знала о ее недуге. По словам Тани, ей предстоит операция. Может быть она просто не сказала об этом своим родным в том числе дочери? Она человек очень деликатный.

По нашим данным, на самом деле Татьяна Григорьевна покинула больницу 10 апреля. На Пасху приезжала к дочери. Ничего подозрительного не говорила.

«ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «незаконное лишение свободы» и «вымогательство с целью получения имущества».

- В рамках уголовного дела установлено, что женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые склонили потерпевшую к передаче им крупной суммы денежных средств, - рассказал старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, сейчас Татьяна Адабаш может находиться за пределами столичного региона.

На первый взгляд, схема, когда телефонные мошенники манипулируют пожилыми людьми, выдумывая якобы возникшие у их детей и близких проблемы, - одна из самых распространенных. Но в большинстве случаев это расчет на внезапный эффект. Главное, огорошить собеседника какой-то новостью (например, ваш сын сбил человека, срочно нужны деньги, чтобы его не посадили), не дать ему опомниться, связаться с упомянутым человеком. Требовать немедленно наличные, не давая положить трубку. Если их нет - бежать в банк, выполняя инструкции, снять, передать курьеру... Тут же, судя по всему, мошенники были на связи с пенсионерской в течение нескольких дней. За это время она имела возможность посоветоваться с кем-нибудь, рассказать, что на самом деле происходит. Но увы.

- В данном случае манипулировать действиями пенсионерки могут мошенники с Украины. Как вариант - представляя ее участницей некоей спецоперации, в ходе которой женщине нужно временно скрыться на съемной квартире и ни с кем не общаться, - говорит источник в следствии.

Имея контроль над жертвой, преступники имеют возможность требовать за «похищенного» человека выкуп, даже не контролируя его физически, только по телефону.

- Совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливается ее местоположение, а также лица, причастные к совершению преступления. Расследование продолжается, - сообщают в СК.