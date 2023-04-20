В Москве ищут 77-летнюю мать советника сенатора Елены Силкиной: Ее могли увести украинские телефонные террористы

К исчезновению матери советника сенатора Елены Силкиной в Москве могут быть причастны украинские телефонные террористы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы разыскивают пропавшую в Москве 77-летнюю Татьяну Адабаш — многолетнюю сотрудницу «Комсомольской правды» и маму советника сенатора Елены Силкиной. В СКР считают, что к ее исчезновению могут быть причастны украинские телефонные террористы. Преступники могли убедить пенсионерку уйти из дома и спрятаться для проведения «спецоперации». Об этом говорит поведение женщины, которое засняли камеры видеонаблюдения в Москве.

Татьяна Адабаш выключила телефон и не выходит на связь. Сейчас неизвестные вымогают у ее дочери Елены Силкиной выкуп. При этом пенсионерка, старейшая сотрудница «Комсомольская правды», накануне занимала деньги и взяла ссуду на работе.

Позднее она попала на камеры наблюдения. Удалось выяснить, что пенсионерка передвигалась по городу, несколько раз меняя общественный транспорт. Именно это и указывает на то, что женщина могла самостоятельно спрятаться по указке злоумышленников. Сейчас она может находиться в Подмосковье, считают в СКР.

Ранее сообщалось, что четыре человека пойдут под суд за разбойное нападение и похищение человека в Москве.