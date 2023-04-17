Четверо соучастников предстанут перед судом за похищение человека и разбойное нападение на юго-западе Москвы

Парад ретротрамваев пройдет в Москве 8 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

СУ СКР по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении четырех соучастников, обвиняемых в похищении мужчины и разбойном нападении на юго-западе столицы. Молодые люди силой заставили ранее знакомого им парня сесть к ним в авто, после чего вывезли его в лес, избили и отобрали деньги. О произошедшем рассказали в Следственном комитете Москвы.

Обвиняем от 25 до 27 лет. Преступление они совершили 11 февраля 2023 года. Применяя физическое насилие к 20-летнему знакомому, они насильно посадили его в автомобиль, отобрали телефон, карту, ключи и деньги. Затем на жертву надели наручники, вывезли в лесной массив по Калужскому шоссе, где избили. После этого похитители отправились в общежитие в Краснознаменске, а утром 12 февраля 2023 года отвезли потерпевшего к дому проживания в столицу. Телефон, карту и ключи ему вернули.

Теперь уголовное дело по статьям о похищении человека, разбое, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, передадут в суд.

В СКР также сообщили, что еще одного соучастника установить до сих пор не удалось. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Ранее KP.RU писал, что в Москве будут судить четверых злоумышленников, похитивших мужчину и требовавших за его освобождение выкуп.