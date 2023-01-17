Четверых обвиняемых в похищении мужчины и вымогательстве в Москве заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов заключили под стражу четырех человек, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Следственного Комитета.

Следователи установили, что ночью 11 января 2023 года, группой из четырех человек, они насильно посадили мужчину в автомобиль. После этого они отвезли его в безлюдное место и требовали выкуп за его освобождение в размере 100 тысяч рублей. За невыполнение их требований, мужчине угрожали физической расправой.

Получить выкуп преступникам было не суждено, потому что потерпевшего освободили сотрудники правопорядка.

В данный момент, все четверо фигурантов находятся под стражей и им будет вынесено наказание в соответствии с УК РФ.

Ранее KP.RU писал, что в Москве предъявили обвинение мужчине за насильственные действия в отношении 15-летней девочки, которые он совершил еще 11 лет назад.