По делу о растлении несовершеннолетней в 2011 году в Москве мужчине предъявили обвинение Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мужчине предъявлено обвинение по делу о растлении 15-летней девочки, которое произошло в ноябре 2011 года на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного Комитета столицы.

Следователи установили, что 11 лет назад осенью, обвиняемый напал на 15-летнюю девочку и нанес ей несколько ударов по лицу. После этого он совершил над ней насильственные действия и ограбил ее.

Преступник сразу скрылся с места преступления, а позже он отбывал наказание за другое преступление.

В ходе непрерывной работы по раскрытию серийных изнасилований, следователи тщательно проанализировали все материалы этого уголовного дела, провели сложные судебные экспертизы, а также осуществили проверку полученных следов по базам, что и позволило установить личность преступника спустя столько лет.

Теперь 52-летнему мужчине предъявлено обвинение по данному уголовному делу и он понесет наказание согласно УК РФ.

Ранее KP.RU писал, что подмосковная прокуратура начала проверку по факту избиения школьницы ее сверстницами. Правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего.