Холодные майские праздники и летний конец апреля: синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Синоптик Позднякова предупредила о резком похолодании в Москве на майские праздники Фото: Иван МАКЕЕВ

У синоптиков для москвичей две новости - как водится, одна хорошая, другая плохая. Начнём с хорошей: в выходные и на следующей неделе нас ждёт идеальная погода. Солнечная, сухая и на удивление теплая. Воздух будет прогреваться с каждый днем, обещают в Гидрометцентре России. В пятницу +15 градусов, в субботу +17, в воскресенье, 23 апреля, +19 градусов. А в начале следующей недели, с 24 по 26 апреля, и вовсе лето, +21 градус.

Такая температура на 2 - 3 градуса выше климатической нормы. И благодаря этой приятной аномалии апрель-2023 войдёт в пятерку самых тёплых за все 140 лет метеонаблюдений!

С дождями ситуация тоже необычная. За три недели с начала месяца Москве досталось всего 5,8 мм осадков, при норме 44 мм. Подобная сушь в апреле стояла лишь дважды, в 2010 и 2019 годах.

В общем, пользуемся подарком природы (а точнее, гигантского антициклона, не пускающего в среднюю полосу дожди и прочее ненастье) - едем в выходные на дачу и в лес, гуляем в парках. При этом очень осторожно обращаемся с огнём: из-за сухой погоды пожарная опасность в Подмосковье высокая, особенно в восточных районах области.

Плохая новость - в том, что на первомайские выходные такой благодати, как сейчас, не будет:

- Ожидается похолодание. В следующие субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, а также в понедельник 1 мая, днём не выше +13 градусов, облачно и дожди. Природе они очень нужны, но вот москвичей вряд ли порадуют, - поделилась с KP.RU прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.