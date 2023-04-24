Иван Бобров: в Новой Москве восемь освобожденных от самостроя участков переданы для размещения новых торговых объектов

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Госинспекция по недвижимости направила перечень освобожденных от самостроя восьми земельных участков в Префектуру Троицкого и Новомосковского административных округах (ТиНАО), которые можно занять нестационарными торговыми объектами, отметил начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Напомним, инспекция регулярно контролирует оборот в имущественно-земельной сфере столицы, освобождая участки от самостроя. В дальнейшем территории благоустраиваются или используются для развития инфраструктуры районов.

«По результатам работы специалисты инспекции подготовили список из восьми участков в ТиНАО, которые можно использовать под размещение нестационарных торговых объектов, – уточнил Иван Бобров. - Ранее здесь располагались самовольные постройки и незаконно осуществлялась коммерческая деятельность. В настоящее время территории освобождены, и у предпринимателей появилась возможность открыть торговые объекты на законных основаниях».

Если расположение земельных участков вызывает интерес у бизнеса, то власти города проведут торги и установят торговые объекты в едином стиле. Чтобы заявить о своих намерениях открыть торговую точку, необходимо обратиться в Управление по вопросам торговли и услуг Префектуры ТиНАО.

Глава контрольного ведомства отметил, что на одном из освобожденных земельных участков в поселке Щапово на месте самостроя уже установлен продуктовый павильон.

Остальные земельные участки, которые можно задействовать под размещение НТО, расположены в деревне Жуковка поселения Первомайского, поселке Фабрики им. 1 Мая в поселении Рязановском, селе Богоявление поселения Вороновского, деревне Руднево поселения Новофедоровского, в селе Кленово по адресу: ул. Центральная, стр. 5 «А», у хутора Ильичевка поселения Первомайского и в Щербинке по адресу: ул. Пушкинская, рядом с д. 4.