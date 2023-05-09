После самых долгих майских заморозков века в Москве резко потеплеет до +23

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва и область пережили самый долгий период майских заморозков в этом столетии!

Арктическое вторжение нагрянуло в столицу к началу длинных выходных. В ночь на субботу, 6 мая, в столице подморозило до -1,5 градусов, а в подмосковных Клину и Черустях до -5. И в следующие четыре ночи воздух остывал до отрицательных температур. В Можайске 7 мая побит рекорд по холодам для этой даты за всю историю наблюдений за погодой: -4,2 градуса. Прежний минимум, -2,4 градуса, держался с 1953 года. Но тогда хотя бы о глобальном потеплении никто не говорил!

Заморозки в Подмосковье возможны и под утро 10 мая, предупреждают в Гидрометцентре России.

Ничего подобного не случалось с начала XXI века, признают в Московском метеобюро. Бывало, что температура опускалась ниже ноля, но на одну-две ночи. А сейчас - пять суток подряд! Последний раз столь холодное начало мая в наших краях было в 1999 году, четверть века назад.

Но на этом - все. Погода в Москве налаживается. В среду, 10 мая, днём до +17 градусов, в четверг потеплеет до +20, в пятницу, 12 мая, до +21 градуса. До конца рабочей недели будет солнечно и в основном сухо, только в четверг в некоторых районах Подмосковья возможны небольшие дожди. Ночных заморозков больше не предвидится.

Самым тёплым днём недели, по прогнозам Гидрометцентра, станет суббота, когда воздух прогреется до +23 градусов. Правда, небо затянут облака, пройдёт небольшой дождь. В воскресенье, 14 мая, тоже пасмурно, лёгким дождем, но тепло, +21 градус.

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