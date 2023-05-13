«Неизвестные шлют матери сообщения от имени дочери»: Что известно о молодой москвичке, которая могла попасть в секс-рабство на Филиппинах

Девушка перестала выходить на связь 6 мая ФОТО: соцсети

Уже неделю на Филиппинах ищут молодую россиянку Юлию Чумак, которая загадочно исчезла в чужой стране прямо в день приезда. 22-летняя москвичка написала маме, что отоспалась после дороги и собирается пообедать, но больше на связь с родными не выходила. Не появлялась девушка и в соцсетях, тогда близкие забили тревогу и начали поиски.

До момента своей пропажи Юлия уверяла мать в том, что отправилась в столицу Филиппин по работе. Годом ранее она окончила МГТУ имени Баумана и подрабатывала репетитором по информатике. Незадолго до поездки красавица якобы прошла собеседование в одной из компаний Манилы, куда ее и позвали работать. Только вот в самой компании и знать не знают о россиянке. Там утверждают, что не причастны к ее пропаже. Да и договор родным Юля не показала, как не назвала и отель, в котором остановилась. Все эти несостыковки натолкнули близких на мысль, что девушка могла и вовсе не приезжать на Филиппины.

- Возможно, она действительно туда прилетела и что-то нехорошее случилось. Возможно, это что-то случилось в другой стране, к примеру, в Турции. Может у Юли была депрессия, она решила просто исчезнуть. Она могла что-то недоговорить маме, - рассказывают друзья красавицы.

Так, версий случившегося становится все больше. В консульстве близким пропавшей и вовсе сказали, что Юлю могли заманить в чужую страну под предлогом работы, а после «порезать на органы или забрать в притон». Ни одна из версий пока не подтвердилась.

Поисками девушки занимается полиция ФОТО: соцсети

- Мы пока просто анализируем всю информацию и не готовы выдвигать теории. Благодаря резонансу органы власти обратили внимание на эту историю и подключились. В Интернете множество теорий относительно произошедшего, каждая из них проверяется в том числе полицией. Сейчас наша задача – это не плодить новые версии, а разобраться в произошедшем, - рассказал msk.kp.ru правозащитник Никита Сорокин, помогающий семье Юлии.

Чтобы не порождать новые фантазии, родные и близкие Юлии стараются пока не контактировать с журналистами.

- Сейчас маму Юли уже немного отпустило, потому что поиски идут, органы власти подключились. Но она читает все, что пишут в соцсетях, весь этот негатив потрясает мать. Иногда пишут люди, скажем так, с проблемами ментального характера, а мы все равно все это обрабатываем, - поясняет правозащитник.

Так, через несколько дней после исчезновения Юлии ее маме с чужого номера пришло сообщение от имени дочери, где девушка якобы уверяла, что с ней все в порядке. По стилю написанного мать поняла, что сообщение отправил кто-то другой, но могла ли это все-таки быть весточка от девушки?

- Сейчас мы это устанавливаем, пока ничего сказать не можем. Возможно, писала не она, а, возможно, и она. Разбираемся. Тем не менее, прошло еще не очень много времени, поэтому мы надеемся найти Юлю живой и здоровой, из-за чего и продолжаем активные поиски, - заключил Никита Сорокин.

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