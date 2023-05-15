«Машина работала всю ночь, а около тела видели кровь»: Новые загадки в деле о «случайно сгоревшей» известной художнице

Помещения в бывшей промзоне снимают больше десятка разных фирм и частных лиц. Фото: Александр РОГОЗА

Эта история с самого начала вызывала много вопросов и недоумений.

Только представьте себе. 5 мая, пятница, вечер. Впереди вторая часть майских праздников. Десятки тысяч москвичей прямо в эту минуту спешно покидают город, выезжая на природу, на дачи. Многие разбегаются по барам. Но около 19:30 в промзону недалеко от метро «Бутырская» приехал шикарный белый кроссовер. За рулем - 48-летняя Лариса Преображенская, известная художница (ее инсталляции даже на выставках в Третьяковке выставлялись!) и дизайнер свадеб.

Территория бывшего завода разбита на секторы, отдельные помещения в старых корпусах сдаются в аренду под производства и склады.

- Преображенская здесь уже несколько лет снимала площади, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, женщина сказала охраннику, что приехала, чтобы сжечь «кое-какие документы».

Обгоревшая женщина лежала на боку - в таком состоянии тело и нашли.

Однако с территории промзоны Преображенская больше не выехала. Никогда. Ранним утром ее обгоревшее тело обнаружила охрана - оно лежало на асфальте у одного из корпусов. Предполагают, что сжигая в бочке бумаги художница случайно пролила на себя розжиг, одежда на ней мгновенно вспыхнула, но на помощь никто не пришел. Установлено, что женщина погибла около полуночи - в это время одна из камер зафиксировала вспышку в дальней части промзоны (других камер у здания нет), но охранник в реальном времени ее не увидел. Поэтому и нашел тело только во время утреннего обхода территории.

Официальная версия гибели женщины - несчастный случай. Однако многим эта история показалась как минимум странной и возбудила большое количество вопросов. Например, почему охранник не обеспокоился тем, что арендатор через ворота вечером проехал и остался на территории на ночь? Но главное - зачем сама Преображенская приехала сюда вечером в пятницу, какие документы нужно было сжигать настолько срочно?

Машина Преображенской всю ночь стояла с работающим двигателем и горящими фарами.

«РАЗРЕШЕННЫЙ ОГОНЬ»

Часть бывшей промзоны уже вовсю застраивается жилыми домами. Но несколько обшарпанных производственных корпусов и бывших гаражных боксов пока еще сдаются в аренду. Работающие на территории люди рассказывают, что в 2025 году кирпичные здания окончательно снесут и застроят.

Массивные железные ворота открывают только для машин, которые есть в списке. Преображенская в списке была.

- Без комментариев, - отзывается сотрудник охраны, едва только слышит про сгоревшую женщину, и отворачивается к своим камерам. Служба!

Охранники промзоны общаться с журналистами не хотят. Фото: Александр РОГОЗА

Тем не менее мне все-таки удалось попасть на территорию. Нужно пройти вдоль длинного корпуса и повернуть налево. Метров через пятьдесят еще раз за угол - направо. Здесь все и произошло. Бочка, которая стала невольной участницей этой истории, стоит неподалеку.

- В ней обычно местный дворник всякий хлам сжигает, - объясняют арендаторы. - Честно говоря, услышав версию про документы, которые погибшие жгла, мы очень удивились. Нам-то казалось, что охрана все подобные вещи пересекает. Скажем, на днях, до трагедии еще, ребята из магазина поддержанной техники под вечер решили шашлычок пожарить. Маленький мангал, скромное пламя. Так охранник через пять минут прибежал, махал руками, угрожал штрафами. А тут - кто-то весь вечер жжет бумагу и ничего?! Странно...

ДОКУМЕНТЫ И КОСТА-РИКА

Один знакомых погибшей женщины вспоминает, что буквально накануне она вернулась из зарубежного путешествия - была в Коста-Рике. Рассказывает «КП»:

- Никто не может понять, зачем Лариса вообще туда приехала. И какие еще документы? Кто-то ляпнул, что она снимала в промзоне склад. Это неправда. Она была арендатором помещения на третьем этаже, но сама его не использовала - сдавала в субаренду коллегам, разместившим там цех полиграфии. То есть, никаких бумаг она там не хранила. Это точно!

- Когда мы пришли утром на работу, на месте уже работали сотрудники Следственного комитета, а площадка, где лежало тело, огородили лентами, - вспоминает сотрудник одной из фирм, снимающих здесь помещения. - «Ауди» Преображенской стоял на углу, двигатель работал, окна открыты. И габаритные огни были включены - видимо, ночью ими освещалась площадка, где стояла бочка.

Лариса Преображенская погибла буквально в двадцати метрах отсюда. Фото: Александр РОГОЗА

Наш собеседник добавляет и другие детали:

- Тело лежало на асфальте, на боку, но на самом асфальте никаких следов огня. Вся одежда на женщине обгорела, а волосы - почему-то нет. Отдельно стояла обувь. Совершенно нетронутая. Она что, босиком вокруг горящей бочки плясала? Когда мы только приехали и непонятно было даже, что произошло, нам объяснили так: женщину убили, а потом сожгли. Через несколько часов тело увезли и с асфальта шлангом смывали какую-то красную жидкость. Кровь? Вот мы и удивились, когда в прессе появилась официальная версия: несчастный случай, сгорела случайно...

По словам мужчины, в первые часы после трагедии говорили, что художница тем вечером была не одна, якобы ее вызвали на встречу.

Вопросов о загадочной гибели Ларисы Преображенской много. А ответов пока нет.

Сайт KP.RU следит за развитием событий.

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