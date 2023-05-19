На северо-западе столицы строится новый электробусный парк

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Москва продолжает замену дизельных автобусов на электробусы. Этому не способны помешать ни санкции, ни ситуация в мире. С каждым годом электротранспорта в столице становится больше.

«Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты в этом году, - сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы продолжаем развитие экологичного транспорта и закупаем современные электробусы российского производства. В ближайшее время подпишем еще контракт на 200 электробусов».

Всего же в ближайшие два года в парки Мосгортранса поступит 1,2 тысячи электробусов. В том числе и для их обслуживания уже строится электробусный парк в районе Митино на северо-западе столицы. Это второй в Москве и стране электробусный парк. Первый появился в прошлом году в Новой Москве (см. «Справку «КП»). В Департаменте строительства Москвы рассказали подробнее о создании инфраструктуры для экологичного транспорта.

ХРАНЕНИЕ, ЗАРЯДКА И МОЙКА

Второй по вместимости электробусный парк в Москве в районе Митино разместится на площади более 22,7 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на хранение, эксплуатацию и техническое обслуживание 210 электробусов. Эту работу будут выполнять 556 сотрудников комплекса. Парк оснастят 37 ультрабыстрыми зарядными станциями для электробусов.

«Сейчас строительные работы на завершающей стадии, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В парке производятся пуско-наладочные работы».

Хозяйство получилось огромное - вспомогательный корпус с внутренними инженерными сетями, контрольно-технический пункт и производственный корпус с необходимой «начинкой», атоматическаямойка, закрытая стоянка автомобилей подсобного транспорта, административно-бытовой корпус, а также сооружения энергетического хозяйства и наружные сети.

Известно, что парк будет обслуживать 29 маршрутов. В связи с его открытием в Митино маршруты для транспортного обслуживания жителей подобрали с таким расчетом, чтобы максимально эффективно использовать подвижной состав и сократить нулевые пробеги.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

СТОЯНКА В АВТОБУСНОМ ПАРКЕ

Еще из проектов транспортной инфраструктуры, находящихся сегодня в работе у Департамента строительства Москвы, — создание стоянки для 4-го автобусного парка в Новокосино.

«Сооружение возводится на Салтыковской улице, — рассказал Рафик Загрутдинов. - Стоянка предназначена для хранения и технической эксплуатации 78 городских электробусов. Работы планируется завершить в 2023 году».

Площадь парка составляет порядка 2,9 гектара. На его территории появятся двухэтажное административно-производственное здание, контрольно-пропускной пункт, мойка, склад металлических запасных частей.

«Специалисты завершают монтаж зарядной инфраструктуры, — уточнил глава ведомства. - Установлены металлические фермы, комплексы зарядных силовых модулей, зарядные посты».

ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ И ШУМА СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Создаваемая в столице инфраструктура для электробусов позволит улучшить экологическую ситуацию. Для примера: в 2021 году использование в Москве этого вида транспорта позволило сократить количество парниковых газов более чем на 30 тысяч тонн.

При замене одного дизельного автобуса на электробус в окружающую среду поступает выбросов углекислого газа меньше на 60,7 тонны в год. Еще одно важное преимущество - электробус тише автобуса на 30 процентов. Этого удаётся достичь за счёт того, что при движении инновационные машины практически не создают вибрации и шума.

В отличие от автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания у электробусов более высокая производительность и надежность. Привязка к контактной сети им не требуется. Зарядка занимает 6 - 10 минут на конечных остановках и в парках. Запаса энергии достаточно для проезда 40 - 50 километров. Кстати, с прошлого года часть маршрутов обслуживают электробусы улучшенной комплектации. Эти модели способны проехать на одном заряде до 80 - 90 километров. Плюс ко всему салоны оснащены электрическими отопителями и адаптивной системой освещения.

СПРАВКА «КП»

В 2022 году в столице открылся первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк около деревни Красная Пахра в Новой Москве. Проект финансировался в рамках Адресной инвестиционной программы города.

Площадь комплекса - более 20 тысяч квадратных метров. В нем есть все необходимое для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. Сюда входят:

- производственный корпус и склад;

- административно-бытовой корпус со столовой, раздевалками, комнатами отдыха для водителей;

- три линии моек автобусов;

- инженерная инфраструктура, в том числе современная газовая котельная крышного исполнения, четыре трансформаторные подстанции, включая распределительную, очистное сооружение.

Парк обслуживает электробусы, курсирующие в основном по Новой Москве.

ЦИФРЫ

В 2022 году столичные электробусы перевезли больше 117 миллионов пассажиров. Всего с начала работы - свыше 276 миллионов человек.

Сегодня в Москве обслуживают пассажиров 1055 электробусов, курсирующих по 79 маршрутам. К концу 2024 года их количество вырастет в два раза.

Кроме того, до конца 2023 года планируется установить около 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и запустить еще 29 электробусных маршрутов.