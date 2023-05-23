«Мы тебе штанину подожжем - струсишь?»: Новые подробности жуткой смерти сгоревшего заживо в сарае 11-летнего мальчика в Раменском

На пепелище, где жуткой смертью погиб 11-летний Артур, местные жители устроили стихийный мемориал Фото: Александр РОГОЗА

На пепелище, где жуткой смертью погиб 11-летний Артур (все имена и фамилии детей изменены), местные жители устроили стихийный мемориал - нанесли цветов, игрушек, иконок, зажгли свечи. Родные привезли фотографию мальчика в рамке.

- Ужас. Царствие небесное маленькому ангелу, - женщина лет сорока крестится, силясь не разреветься.

Вот уже несколько дней к этому месту приходят многие жители поселка Дубовая роща под Раменским. Это самая окраина населенного пункта. За панельными пятиэтажками и детским садом начинается странная полоска перекошенных деревянных сараев. А дальше - лес.

ШЕСТИКЛАССНИКИ

Как ранее писал сайт KP.RU, трагедия произошла вечером в пятницу, 19 мая. Взрослые увидели суетящихся вокруг горящего сарая подростков - двух ребят и девочку.

«Там мальчик! Он сейчас умрет!» - рыдала школьница.

Прибежали мужики, попытались выбить доски сбоку, чтобы вытащить парня (тот, как говорят, уже не кричал). Но огонь слишком быстро охватил деревянное строение. Через несколько минут спасать было уже некого.

Сарай, где сгорел мальчик. Фото: Александр РОГОЗА

Что произошло, спорят до сих пор.

Артур был не местным, хотя до этого многие видели его не раз - приезжал из Раменского (это минут двадцать на маршрутке) к бабушке и товарищу из секции дзюдо.

- Ну ходил и ходил. Никто его не трогал, - рассказывают KP.RU здешние подростки. - Но в тот вечер его зацепила сидящая на скамейке компания.

Вечер пятницы, около 19:00. По словам ребят (начало конфликта видели со стороны учащиеся поселковой школы), двое ребят постарше начали задирать Артура.

- Они ему начали говорить, мол, кто такой, откуда, чего ты сюда приехал. Начали его толкать. Отвели к сараям...

Задир весь район прекрасно знает. Бедовые, говорят, ребята. Вася Журавлев - чуть постарше. В школе у него регулярные проблемы с дисциплиной.

- Он многих задирал. Были случаи, когда он у ребят вейпы отбирал, деньги по мелочи. Связываться с ним никто не хочет, - вспоминают ребята.

Второй парень - Костя Лапин. До этого случая многие считали его «обычным, спокойным парнем с хорошими оценками». Васе и Косте по 13 лет (оба заканчивают 6 класс). Артуру было 11. За мальчишками поплелась 15-летняя девочка, которая в итоге и стала главной свидетельницей трагедии.

- Журавлев, говорят, начал издеваться над Артуром и брать его на слабо: «Если мы тебе штанину подожжем - струсишь?»

Дети, запершие сгоревшего заживо в Раменском мальчика в сарае, угрожали ему и издевались Фото: Александр РОГОЗА

«ДВЕРЬ ЗАКОЛОТИЛИ ГВОЗДЕМ»

«Сараи» - место, конечно, жутковатое. Особенно под вечер, когда вот-вот сумерки.

- Они еще годов с 60-х здесь. Местные строили сараи как некие подсобные хозяйства, - рассказали корреспонденту KP.RU жители поселка. - Кто-то надстраивал крышу над погребами, которые с годами укреплялась кирпичами или чем покрепче. (Эти строения до сих пор можно кое-где найти, - Авт.). Но большинство строений уже давно заброшены.

Рассказывают, что старые сараи в последние годы облюбовали бомжи да компании подростков. У некоторых ребят здесь - судя по всему - были официальные «тусовочные» места. Среди сохранившихся сараев можно обнаружить старые кресла и диваны, явно притащенные с мусорок, упаковки от булочек и лапши быстрого приготовления.

В том самом сарае, где погиб Артур, часто видели того самого Васю Журавлева с друзьями - такими же шестиклассникам или ребятами даже помладше.

По версии следствия, ссора закончилась тем, что Артур был заперт в сарае.

- Дети заслонили дверь на засов и заколотили его гвоздем, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - После начала пожара самостоятельно открыть дверь не смогли и обратились за помощью к взрослым.

Отчего загорелся сарай, пока достоверно неизвестно.

В самой Дубовой роще несколько версий. Одна из них - закрыв Артура в сарае, оболтусы сбегали в ближайший магазин, купили жидкость для розжига и подожгли.

- Эта версия не подтвердилась, - заявил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Вот уже несколько дней к этому месту приходят многие жители поселка Дубовая роща под Раменским. Фото: Александр РОГОЗА

ВЕРСИЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Официально в СК заявляют, что по предварительным данным экспертов, возгорание произошло именно внутри деревянной постройки.

Народ удивляется: что ж это, пацан сам себя поджог?! Ну бред же!

Источник в правоохранительных органах уточняет, что в сарае совершенно точно хранились спички и было довольно много горючих материалов - старая мебель, тряпье, принесенные со свалки для сидения на полу куски пенопласта. Мол, мог, найти спички, чиркнуть, чтобы осмотреться... Но версия все равно звучит диковато.

- Даже если пожар начался изнутри, этому можно найти объяснение, - рассуждает один из местных жителей. - Молодежь совершенно точно время от времени жарила у сараев шашлыки. Поэтому бутылочка с розжигом могла стоять и где-то снаружи. При этом сама конструкция сарая не была монолитной, в стенах кое-где отсутствовали доски. Так что можно предположить, что розжиг могли струей направить в сарай и снаружи. И кинуть спичку или подожженную щепку.

Это, конечно, тоже конспирология. Но звучит, согласитесь, более логично.

При этом безутешная семья Артура, потерявшая сына и внука, считает, что мальчика могли избить до беспамятства (или вовсе убить) и только потом занести в сарай и поджечь.

- Эксперты установили, что ребенок погиб все-таки именно во время пожара, а не до него, - заявляет наш источник.

Как заявляют в СК, круг очевидцев установлен, место трагедии исследовали криминалисты, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее юристы объясняли, что 13-летние подростки, если их вина в гибели мальчика все-таки будет доказана, не могут быть наказаны - в России к уголовной ответственности несовершеннолетних можно привлекать лишь с 14 лет.

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