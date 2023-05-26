Где Янковский объяснялся в любви, а Лермонтова изобразили горящим в аду: раскрываем загадки усадеб и церквей Москвы и Подмосковья

У усадеб и церквей Москвы и Подмосковья есть свои тайны. Фото: кадр из фильма.

ЗНАМЕНСКОЕ-САДКИ: СПРЯЧЬ ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ УСАДЬБУ

В усадьбе Знаменское-Садки много улиток. Дождь прошел. Вот и лезут из всех щелей и кустов. Засмотрелся на красоты парка — и наступил на рогатую. Впрочем, особо давить улиток тут некому. В усадьбу — попробуй еще попади.

ТАЙНА ВНУКОВ ИЗДАТЕЛЯ КАТКОВА

Расписывать историю не стану. Все расписано в интернетах (хотя там много врут). Поместье известно с XVII века. Владели им бояре Ладыженские, князья Урусовы, в XVIII веке - Трубецкие. В это время и сложился ансамбль усадьбы, остатки которого можно видеть сейчас.

Последние хозяева - издатель Михаил Катков и его потомки. Ему сюда привозил рукописи Достоевский. А с внуками связана тайна. Михаил и Андрей воевали и погибли в самом начале Первой мировой. Похоронили в Садках, но в 1915 году в Москве на Соколе открыли кладбище для павших бойцов (сейчас на его месте мемориальный парк). Тела братьев должны были туда перенести, да не успели. Значит так остались они где-то в усадьбе.

Знаменское-Садки Фото: Елена ПОПОВА

ШУРА, ИДИТЕ В МИНПРИРОДЫ!

После революции — полный комплект: трудовая коммуна, беспризорники, сельхозтехникум. Учащиеся церковь снесли, зато главный дом сохранили. В этом первый парадокс: вопреки расхожему мнению, что в советское время все усадьбы разорили, как раз благодаря присутствию в зданиях человека, они достояли до наших дней. Но без серьезной научной реставрации даже от Кремля звезды отвалятся.

И вот второй парадокс. После техникума в особняк вселился сначала институт вирусологии, потом - ВНИИ экологии (Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды). Среди интерьеров Трубецких экологи заседали вплоть до 2005 года, когда здание признали аварийным, экологов изгнали из дворца на скотный двор, а главный дом закрыли до лучших времен.

В некоторых путеводителях пишут, что можно договориться на экскурсии – и в дом вас пустят. Вот покажите мне таких смельчаков: отвалится какой-то каменюка – и нету Кука.

Усадьба Трубецких Фото: Елена ПОПОВА

Так что мы гуляем по окрестностям и пытаем нашего гида:

- Почему здание не реставрируют?

Тут сказочка проста.

Знаменское-Садки - объект культурного наследия федерального значения.

Но Минкульт говорит:

- А к нам этот объект вообще не относится. Идите в Минприроды.

На что Минприроды (в их ведении — ВНИИ) отвечает:

- А у нас в бюджете никакой-такой строки на реставрацию вообще не предусмотрено. Идите в Минкульт.

И так с большинством «ведомственных усадеб». А пока идет бюрократический пин-понг, исторические здания стремительно разваливаются. Ярчайший пример: имение Чернышевых в Яропольце Волоколамского округа (находится в ведении МАИ). Там уже все приближается к состоянию «дом снесли, но стеночка-то осталась».

В Садках ситуация намного лучше. Как говорит гид, интерьеры сохранились с первой четверти XIХ. В частности, роспись плафона: Марс на колеснице.

Марс на колеснице. Фото: Елена ПОПОВА

- Передавайте открыточку, передавайте.

Передаем-передаем. А ведь вот же он — шаг ступи за запертую дверь, и наслаждайся красотой. Обидно.

Реставрация, по предварительным прикидкам, обойдется в 250-300 млн рублей.

Хороший вариант — частные вливания. Но тут еще сложней. И опять парадокс — не всегда их хотят принимать, ибо «реставрацией должны заниматься только специалисты». Так ведь и частный бизнес привлекает спецов! Удачный пример — тут же, в Садках. Тот самый скотный двор, где нынче заседают экологи, некогда принадлежал предпринимателю, который собирался устроить там что-то вроде центра отдыха, но разорился, и здание вернули ВНИИ. Однако бизнесмен успел его восстановить (фактически выстроил заново), да так удачно, что от уцелевшей исторической части не отличить.

Скотный двор Фото: Елена ПОПОВА

А вообще, экологам здорово повезло.

ЩУЧЬИ МЕСТА

Как любит говорить один мой коллега, только представьте: Северное Бутово, не смолкая гудит МКАД, а тут — за заборчиком — вольготно разросся лес, дубам - 250 и 350 лет, и даже борщевик Сосновского чувствует себя, как дома, потому что лес имеет охранный статус — и ни малейшую травинку нельзя вырвать без ущерба для собственной кармы (это часть Битцевского парка – за забором под охраной экологов).

У самого входа - на пруду - расставлены удочки. Охранник ловит.

- Клюет?

- А как же.

- Говорят, и щука есть?

- И щука, и карась, и окунь, и плотва. Все есть. А вы так редко приезжаете.

- Да к вам не пройдешь: вон территория вся огорожена.

- А вы приезжайте, уж не обидим. И откроем, и наловим.

Ловлю на слове.

Пруд в Садках Фото: Елена ПОПОВА

Запись на экскурсии: +7 (905) 797-13-66, 500-600 руб. с человека, в группах от 5 чел. - по 300 руб.

Как добраться: от м. «Бульвар Дмитрия Донского», «Ясенево» - авт. № 165. От м. «Юго-Западная» - авт. № 877. До ул. Поляны, ост. «Ратная, д. 16».

ВАЛУЕВО: ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ПАРК

Была б моя воля – в Валуево устроила бы квест для любителей советского кинематографа, или натыкала табличек – «У этого грота героиня гарцует на лошади», «У этой водонапорной башни герои объяснились в любви» и т.д. Конкретно эти надписи относятся к фильму «Мой ласковый и нежный зверь», который полностью снят в усадьбе. А еще здесь снимали эпизоды «Войны и мира» и «Гусарской баллады».

Усадьба Валуево Фото: Елена ПОПОВА

Фото: кадр из фильма.

Главный барский дом, который мы видим сейчас, обустроил Алексей Иванович Мусин-Пушкин, открывший нам «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве».

Дом – обманка. Он деревянный, но выкрашен так, что от каменного не отличишь. Еще при поздних владельцах купцах Лепешкиных тут организовали водолечебницу. А сейчас здесь санаторий, но исторические помещения он уже не занимает. Да, тут особняк тоже закрыт. Но состояние у него хорошее и уже идет реставрация, так что скоро, возможно, попадем внутрь. Пока за отдельную плату пускают погулять по уютному парку: очень приятное место отдыха оборудовано возле прудов, течет речка Ликова, а в ветвях деревьев бывалые туристы видят старую сову – дух усадьбы Валуево.

Башня в Валуево Фото: Елена ПОПОВА

Фото: кадр из фильма.

Входной билет на территорию: взрослый – 150 руб., детский – 75 руб., дети до 3-х лет и льготники – бесплатно, при входе - стенд, с которого можно скачать бесплатный аудиогид и послушать экскурсию в мобильном. В главном корпусе есть кафе.

ФИЛИМОНКИ: МОЙ ХРАМ — МОЯ КРЕПОСТЬ

Троицкая церковь в Филимонках одна из самых необычных в Москве и Московской области. Да, пожалуй, и во всей России.

Построена во второй половине XIХ века в усадьбе (не сохранилась) князей Святополк-Четвертинских (кстати, в свое время владели соседним Валуевым). То есть по времени — ни о каком модерне еще нет и речи. Но и от общепринятого тогда для храмов древневизантийского стиля - лишь блики на куполе. Архитектор – то ли Пётр Козих, то ли Жюльен Тибо (согласно новейшим исследованиям, у последнего шансов на авторство больше). Это абсолютно европейский храм, очень напоминает романские церкви XII века – храм-крепость, но при этом светлый и воздушный.

Филимонки Фото: Елена ПОПОВА

В советское время он входил в территорию психоневрологической больницы.

В интернете найдете изображения развалин, в которые превратилась Троицкая церковь. Восстановили ее только в 2014 году. Храм действующий, но открыт не всегда – по расписанию (уточнить время – здесь hramfilimonki.ru).

Фото: Елена ПОПОВА

Как добраться

Валуево: от м. «Филатов луг» - авт. № 169 до ост. «Поворот на пос. Радиоцентр»;

от м. «Саларьево» – авт. № 420 до ост. «Поворот на пос. Радиоцентр», авт. № 876

до ост. «Валуево».

Филимонки: от м. «Саларьево» авт. № 876 до ост. «Марьино Град».

Где еще необычные храмы

Дубровицы

До Дубровиц от нашего маршрута рукой подать - 20 км от МКАД в сторону Подольска. В 1690 году Знаменскую церковь поставил здесь, в своем имении, князь Борис Голицын, воспитатель (дядька) Петра I. Мастеров выписал из Европы. Нехарактерный для России архитектурный стиль окрестили «голицынским барокко».

Доехать на МЦД-2 до конечной станции Подольск, далее на автобусе или маршрутке № 65 до поселка Дубровицы.

Дубровицы Фото: Елена ПОПОВА

Подмоклово

Князь Григорий Долгоруков владел селом Подмоклово (Подмоклое) в XVII-XVIII вв.. Церковь Рождества Богородицы начали строить при нем в 1714 году. Архитектор неизвестен, вероятно, это были западноевропейские мастера. Стиль итальянское барокко. Но необычность не в этом. Это храм-ротонда, он абсолютно круглый.

А еще внутри церковь была расписана фресками. И на одной из них, изображающей страшный суд, среди прочих грешников, которых черти тащат в пекло, замечен Михаил Юрьевич Лермонтов. Это не выдумка! Якобы автора «Героя нашего времени» выставили в таком непотребном виде из-за популярности дуэлей среди молодежи в XIХ веке. В советское время фреску со стены сняли, реставрировали и сейчас она хранится в Музее истории религии (Санкт-Петербург).

Подмоклово Фото: Елена ПОПОВА

Сегодня храм внутри белый. И этой круглостью своей, зефирностью, чистотой оставляет необыкновенное чувство. Здесь ангелы практически трогают тебя руками.

А на свежем воздухе возле церкви проводятся музыкальные фестивали (подробности здесь).

Доехать с Курского вокзала на электричке до Серпухова, далее на автобусе № 28 (Серпухов — Ланьшино) до ост. «Подмоклово».

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