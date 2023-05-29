Завершены поиски московского школьника, отправившего друзьям пугающие сообщения перед исчезновением

Парень пропал 13 мая в Москве ФОТО: предоставлено КП-Москва

29 мая завершились поиски 17-летнего школьника, пропавшего шесть дней назад в Москве. Парень только закончил 10 класс, когда утром 23 мая вышел из дома и исчез. Перед этим друзьям юноши пришли от него пугающие сообщения с благодарностью.

- Если я не ошибаюсь, в общей сложности он отправил 13 таких сообщений разным людям, но содержания остальных я не знаю, - рассказывала во время поисков msk.kp.ru подруга пропавшего парня.

К поискам подключались и волонтеры ФОТО: vk.com/lizaalert_real

Когда школьник исчез, близкие не на шутку испугались - у друзей его не было, в соцсетях не появлялся, да еще и эти странные, будто бы прощальные сообщения. К поискам подключились одноклассники юноши, расклеивающие листовки по городу, и волонтеры. И, наконец, поиски оказались завершены. Об этом msk.kp.ru сообщила подруга молодого человека.

- Он нашелся. Был в Казани, жив и здоров, что самое главное. Причины исчезновения пока неизвестны, - отметила девушка.

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