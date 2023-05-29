«Девочка залезла на гору мусора и рухнула с балкона»: Жуткие подробности гибели 3-летней малышки, упавшей с 8 этажа

Тело малышки сегодня утром нашли под окнами многоэтажки на 2-й Песчаной улицы (это в районе Сокол). Фото: Прокуратура Москвы

Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах гибели 3-летней девочки. Тело малышки сегодня утром нашли под окнами многоэтажки на 2-й Песчаной улицы (это в районе Сокол). Установлено, что она выпала из балкона на 8 этаже.

- Девочка погибла на месте от полученных при падении с высоты травм, — сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - В момент инцидента в квартире находился отец ребенка.

Вошедших в квартиру следователей и полицейских шокировала обстановка.

- Семья, по словам соседей, не является маргинальной, но при этом все комнаты в квартире находятся в ужасающем состоянии - всюду разбросаны вещи, ходить невозможно из-за хлама, который буквально повсюду, — сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - На балконе тоже настоящая гора мусора. По нему, судя по всему, ребенок до открытой створки и выпал.

Отец погибшей девочки заявил следователям, что «просто отдыхал в соседней комнате». Мать в это время находилась на работе.

Фото: Прокуратура Москвы

По словам источника, мужчина сообщил:

- Сейчас очень жарко, кондиционера у нас нет, поэтому мы окна и балкон стараемся держать открытыми, чтобы свежий воздух в квартиру заходил.

Москвича направят на медосвидетельствование - его поведение и заторможенные реакции силовикам показалось странным.

Дальнейшая информация о семье уточняется.

Напоминаем, что теплое время года - время особого внимания для родителей, живущих в многоквартирных домах и имеющих маленького ребенка. Нужно следить, чтобы у подоконников не было стульев и других вещей, по которым дети могли бы добраться до окна. Не стоит надеяться на крепость москитных сеток - чаще всего несовершеннолетние вываливаются из окон, пытаясь на них облокотиться. Идеальный вариант - оборудовать окна специальными замками, которые дети не смогу открыть самостоятельно, либо фиксаторами, не позволяющими створке окна сильно открываться.