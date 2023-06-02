На юге Москвы появятся два новых пешеходных перехода

Фото: департамент строительства г. Москвы

Московские центральные диаметры (МЦД) становятся удобнее и для пассажиров, и для пешеходов. Под путями на действующем МЦД-2 откроют два пешеходных перехода. Их разместят в Царицыно на улицах Ереванская и Медиков. Об этом сообщил во время пресс-показа Сабуровского моста руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Необходимые для безопасности пешеходов подземные переходы готовы почти на 40% каждый, - уточнил глава ведомства. - С вводом Московских центральных диаметров, движение поездов на которых предполагает большую интенсивность, необходимость строительства подобных сооружений в городе значительно возросла».

Тоннельная часть перехода на улице Медиков будет длиной 110 метров. При этом ее ширина – не менее 4 метров, высота – не менее 2,3 метра. Сооружение оборудуют тремя лестничными сходами с накладными колясочными спусками и тремя лифтами для маломобильных жителей.

Переход на Ереванской улице около дома №28 протянется на 97,2 метра. В нем обустроят три лестничных схода. Для маломобильных городах и молодых мам поставят три лифта и пандус.

Напомним, развитие транспортной инфраструктуры в столице проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. К действующим маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 в ближайшее время добавятся ещё два. Сейчас готовятся к запуску движения третий и четвёртый диаметры. На линии МЦД-3 длиной 85 километров пассажиров будет обслуживать 41 станция. Конечными остановками станут Зеленоград и Раменское. На трассе МЦД-4 длиной 86 километров разместятся 39 остановочных пунктов. Конечными станциями здесь будут «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожный» Горьковского направления МЖД.