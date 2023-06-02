В 2024 году построят жилой комплекс на улице Героев Панфиловцев

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, 31. Этот адрес станет домашним уже в будущем году для некоторых участников реновации на северо-западе столицы. Для них возведут четыре жилых корпуса.

«Жилой комплекс строят на месте пятиэтажек, жители которых переехали по программе реновации в новые квартиры, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас сооружаются монолитные конструкции надземной части здания».

КОНКРЕТНО

Многосекционные жилые корпуса разной высоты будут такими:

- система вентилируемого фасада с фиброцементными панелями и корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 719 квартир (однокомнатных – 180, двухкомнатных – 410, трехкомнатных – 129). Для маломобильных жильцов - 13 квартир с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года;

- подземная автостоянка.

Между корпусами 1 и 2 разместят пешеходную арку с шумозащитным экраном. Между корпусами 3 и 4 - проход с перголой (навесом).

Около дома во время благоустройства:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- выделят место под площадку для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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