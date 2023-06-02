В Москве заработал подземный павильон «Площадь трех вокзалов»: здесь будет пересадка с МЦД-2 на МЦД-4

2 июня тут заработал новый пассажирский павильон. Фото: Иван МАКЕЕВ

Территории возле вокзала в любом городе — тем более столице — сложны для обустройства. Слишком много переменных надо свести воедино и сделать комфортно всем. А задачка со звездочкой — еще и сделать красиво. На Комсомольской площади, похоже, удалось разрешить все задачи.

2 июня тут заработал новый пассажирский павильон. Да не простой — подземный. Расположен он аккурат под железнодорожной эстакадой между Комсомольской площадью и Каланчевской. Раньше тут была платформа «Каланчевская». Теперь она называется «Площадь трех вокзалов». Хотя неровен час, название предложат поменять на «четыре вокзала». Ибо новый павильон совмещает в себе сразу несколько функций.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Главное, что готова пересадка с МЦД-2 (D2, «Курско-Рижский») на МЦД-4 (D4, «Калужско-Нижегородский»). Запуск последнего запланирован на сентябрь. Пока поезда тут не ходят, функционирует только второй диаметр.

Построены не только павильон и пассажирская платформа. Подготовлены и железнодорожные пути. Открывали премьеру 2 июня мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

— Реконструкция участка Площадь трёх вокзалов-Курская стала крупнейшим и одним из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который в последние годы был реализован в Москве и мире в целом. Колоссальные по масштабу и сложности работы проведены над действующей линией метро и без перекрытия автомобильного движения на Комсомольской площади. Это уникальный опыт для России и мира, – рассказал Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За счет модернизации двух существующих и строительству третьего и четвертого главных путей, пропускная способность участка увеличится более чем в два раза. Смогут проходить до 22 пар поездов в час. Это позволит организовать параллельное движение поездов МЦД-2 и МЦД-4. При этом интервал движение будет рекордным для железнодорожной дороги: каждые три-четыре минуты в часы пик.

— Абсолютно уникальный проект. Каждая деталь была выверена: переносилось 47 городских коммуникаций. Появилась шумозащита — два километра экранов. Возвели десятиметровые подпорные стены. Укреплялись здания, в том числе памятники архитектуры. Это транспортно-пересадочный узел, который можно назвать московским городским вокзалом. Тот комфорт, с которым создаются эти пространства, опережает существующие решения. По сути это будущее, — заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Реконструкцию участка закончили примерно на полтора года раньше срока. Ускорить процессы удалось за счет грамотной организации строительства и скрупулезного выполнения максимально плотного графика работ.

Поскольку участок Площадь трех вокзалов – Курская (т.е. сами ж.д. пути, которые ведут к новому павильону) расположен в плотной городской застройке, инженеры стремились снизить шумовое воздействие железнодорожного транспорта на близстоящие дома. Минимизировать дискомфорт для горожан удалось за счет шумозащитных экранов и укладки полностью бесстыковых путей. Для этого рельсы клали на специальное основании с подбалластными матами: получился эффект амортизации и поглощения вибраций от проходящих составов. Когда все было готово, то провели замеры и подсчитали, что уровень шумового воздействия снизится на 40%, несмотря на двукратный рост интенсивности движения поездов после открытия МЦД-4.

Фото: Иван МАКЕЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Каким получился новый городской вокзал

Название «Площадь трех вокзалов» выбрали москвичи, голосуя на «Активном гражданине». Был фактически заново построен городской вокзал Площадь трёх вокзалов (бывшая «Каланчевская»), платформы МЦД-2 и МЦД-4 с общим пассажирским терминалом.

Год назад открыли островную платформу МЦД-2 с навесом на всю длину и первую очередь пассажирского вестибюля. Тут новые лифты, эскалаторы, турникеты и кассы. Путь от метро «Комсомольская» до МЦД стал в три раза быстрее, сократившись до трех минут. Как мы писали в начале материала, удалось преобразить пространство эстетически: ровня плитка, аккуратные газоны, каменные наличники, обрамляющие окна нового павильона.

Площадь трех вокзалов сейчас крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москвы и России. В день тут проходят 350 тысяч человек. К 2030 году ждут рост до 650 тысяч.

ТПУ объединяет три центральных вокзала (Ярославский, Казанский, Ленинградский), две станции метро (Кольцевая и Сокольническая линии), действующую станцию МЦД-2, в сентябре откроется МЦД-4. И конечно, функционирует наземный городской транспорт: автобусы и трамваи. К слову, в перспективе до 2025 года планируется продлить трамвайные пути с Комсомольской площади по проспекту Академика Сахарова в сторону Чистых прудов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Курском вокзале появится подземный терминал для поездов дальнего следования

Три года назад начата реконструкция Курского вокзала, чтобы адаптировать транспортный узел к работе в режиме наземного метро — МЦД. Сейчас построены три новые платформы. В подземном вестибюле обустроен комфортный зал для пассажиров. Продолжается реконструкция существующих платформ и строительство нового подземного терминала. Туда будут прибывать поезда дальнего следования.

Расширяют подземные переходы. В итоге появится новая удобная пересадка на станцию метро «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии метро («салатовая». Все работы проводятся без остановки движения поездов. Реконструкция платформ и пассажирской инфраструктуры завершится в конце 2024-го, либо в начале 2025 года. Полностью завершить масштабную модернизацию ТПУ «Курская», планируется в 2027 г.

СПРАВКА «КП»

Протяженность будущей линии МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» составит 86 км. Запланированы 37 станций. Конечными станциями диаметра станут «Апрелевка» и «Железнодорожная».

Четвертый диаметр пройдет через Москву с запада на восток и свяжет семь железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Особенность МЦД-4: самое большое количество пересадочных станций. Всего 19 с десятками вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Поезда МЦД-4 будут ходить с интервалами до до 5,5 минут в часы пик. Дневных перерывов не будет.