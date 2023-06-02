В Москве заработал подземный павильон «Площадь трех вокзалов»: здесь будет пересадка с МЦД-2 на МЦД-4

2 июня тут заработал новый пассажирский павильон.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Территории возле вокзала в любом городе — тем более столице — сложны для обустройства. Слишком много переменных надо свести воедино и сделать комфортно всем. А задачка со звездочкой — еще и сделать красиво. На Комсомольской площади, похоже, удалось разрешить все задачи.
2 июня тут заработал новый пассажирский павильон. Да не простой — подземный. Расположен он аккурат под железнодорожной эстакадой между Комсомольской площадью и Каланчевской. Раньше тут была платформа «Каланчевская». Теперь она называется «Площадь трех вокзалов». Хотя неровен час, название предложат поменять на «четыре вокзала». Ибо новый павильон совмещает в себе сразу несколько функций.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Главное, что готова пересадка с МЦД-2 (D2, «Курско-Рижский») на МЦД-4 (D4, «Калужско-Нижегородский»). Запуск последнего запланирован на сентябрь. Пока поезда тут не ходят, функционирует только второй диаметр.
Построены не только павильон и пассажирская платформа. Подготовлены и железнодорожные пути. Открывали премьеру 2 июня мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
— Реконструкция участка Площадь трёх вокзалов-Курская стала крупнейшим и одним из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который в последние годы был реализован в Москве и мире в целом. Колоссальные по масштабу и сложности работы проведены над действующей линией метро и без перекрытия автомобильного движения на Комсомольской площади. Это уникальный опыт для России и мира, – рассказал Сергей Собянин.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За счет модернизации двух существующих и строительству третьего и четвертого главных путей, пропускная способность участка увеличится более чем в два раза. Смогут проходить до 22 пар поездов в час. Это позволит организовать параллельное движение поездов МЦД-2 и МЦД-4. При этом интервал движение будет рекордным для железнодорожной дороги: каждые три-четыре минуты в часы пик.
— Абсолютно уникальный проект. Каждая деталь была выверена: переносилось 47 городских коммуникаций. Появилась шумозащита — два километра экранов. Возвели десятиметровые подпорные стены. Укреплялись здания, в том числе памятники архитектуры. Это транспортно-пересадочный узел, который можно назвать московским городским вокзалом. Тот комфорт, с которым создаются эти пространства, опережает существующие решения. По сути это будущее, — заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Реконструкцию участка закончили примерно на полтора года раньше срока. Ускорить процессы удалось за счет грамотной организации строительства и скрупулезного выполнения максимально плотного графика работ.
Поскольку участок Площадь трех вокзалов – Курская (т.е. сами ж.д. пути, которые ведут к новому павильону) расположен в плотной городской застройке, инженеры стремились снизить шумовое воздействие железнодорожного транспорта на близстоящие дома. Минимизировать дискомфорт для горожан удалось за счет шумозащитных экранов и укладки полностью бесстыковых путей. Для этого рельсы клали на специальное основании с подбалластными матами: получился эффект амортизации и поглощения вибраций от проходящих составов. Когда все было готово, то провели замеры и подсчитали, что уровень шумового воздействия снизится на 40%, несмотря на двукратный рост интенсивности движения поездов после открытия МЦД-4.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Каким получился новый городской вокзал
Название «Площадь трех вокзалов» выбрали москвичи, голосуя на «Активном гражданине». Был фактически заново построен городской вокзал Площадь трёх вокзалов (бывшая «Каланчевская»), платформы МЦД-2 и МЦД-4 с общим пассажирским терминалом.
Год назад открыли островную платформу МЦД-2 с навесом на всю длину и первую очередь пассажирского вестибюля. Тут новые лифты, эскалаторы, турникеты и кассы. Путь от метро «Комсомольская» до МЦД стал в три раза быстрее, сократившись до трех минут. Как мы писали в начале материала, удалось преобразить пространство эстетически: ровня плитка, аккуратные газоны, каменные наличники, обрамляющие окна нового павильона.
Площадь трех вокзалов сейчас крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москвы и России. В день тут проходят 350 тысяч человек. К 2030 году ждут рост до 650 тысяч.
ТПУ объединяет три центральных вокзала (Ярославский, Казанский, Ленинградский), две станции метро (Кольцевая и Сокольническая линии), действующую станцию МЦД-2, в сентябре откроется МЦД-4. И конечно, функционирует наземный городской транспорт: автобусы и трамваи. К слову, в перспективе до 2025 года планируется продлить трамвайные пути с Комсомольской площади по проспекту Академика Сахарова в сторону Чистых прудов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Курском вокзале появится подземный терминал для поездов дальнего следования
Три года назад начата реконструкция Курского вокзала, чтобы адаптировать транспортный узел к работе в режиме наземного метро — МЦД. Сейчас построены три новые платформы. В подземном вестибюле обустроен комфортный зал для пассажиров. Продолжается реконструкция существующих платформ и строительство нового подземного терминала. Туда будут прибывать поезда дальнего следования.
Расширяют подземные переходы. В итоге появится новая удобная пересадка на станцию метро «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии метро («салатовая». Все работы проводятся без остановки движения поездов. Реконструкция платформ и пассажирской инфраструктуры завершится в конце 2024-го, либо в начале 2025 года. Полностью завершить масштабную модернизацию ТПУ «Курская», планируется в 2027 г.
Протяженность будущей линии МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» составит 86 км. Запланированы 37 станций. Конечными станциями диаметра станут «Апрелевка» и «Железнодорожная».
Четвертый диаметр пройдет через Москву с запада на восток и свяжет семь железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Особенность МЦД-4: самое большое количество пересадочных станций. Всего 19 с десятками вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.
Поезда МЦД-4 будут ходить с интервалами до до 5,5 минут в часы пик. Дневных перерывов не будет.