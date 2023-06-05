«Уделять особое внимание»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об открытии блока оказания помощи инвалидам в филиале Фонда «Защитники Отечества»

Фото: Антон ЧЕРНОВ

Тема запуска подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» стала одной из основных на сегодняшнем совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и главами городских округов.

Напомним, этот центр открылся 1 июня, а в конце минувшей недели Андрей Воробьёв лично проверил его работу, пообщался с военнослужащими, которые приехали в филиал, их родными и сотрудниками Фонда.

- Вы знаете, что по Указу Президента образована структура, цель которой - уделять особое внимание участникам СВО и их семьям, имеющим вопросы по самым разным сферам, - напомнил губернатор на совещании. - Это и оформление документов, и помощь, нерегламентирующаяся нормативно-правовым актом или законом, но решение которой важно для семьи военнослужащего.

Фото: Антон ЧЕРНОВ

Андрей Воробьёв также сообщил, что в здании центра был открыт дополнительный блок, специалисты которого будут оказывать всю необходимую помощь и инвалидам, не связанным с вооруженными силами и СВО.

- Все необходимые средства, которые поступают из федерального Фонда, вопросы оформления документов, вопросы реабилитации - они очень важны. Поэтому такие услуги тоже можно будет получить в нашем центре.

Отдельно губернатор поблагодарил за работу руководителя подмосковного филиала «Защитников Отечества» Ольгу Ермакову, супругу офицера, который принимает участие в СВО.

Ольга Ермакова во время прямого включения из центра сообщила, что за первые два дня работы в филиал обратились за помощью очно около 50 человек, еще более 110 обращались за консультацией по телефону. (См. «Конкретно»).

- Мы давали пояснения либо перенаправляли обращения в регионы к социальным координаторам, - объяснила руководитель филиала. - В Московской области у нас прошли обучение около 40 таких координаторов, они работают в каждом городском округе. Все ветераны, участники СВО, семьи погибших воинов могут к ним обратиться по месту жительства.

Сотрудники подмосковного центра Фонда «Защитники Отечества» составили список тем, по которым вообще всего обращаются в филиал. В этот ТОП-4 вошли вопросы получения удостоверения ветерана боевых действий, федеральных выплаты по ранениям и страховкам, получения инвалидности и прохождения реабилитации в реабилитационном центре «Ясенки» под Подольском.

КОНКРЕТНО

Адрес регионального филиала «Защитники Отечества»: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1, бизнес-центр «Кубик».

Телефон: +7 (498) 602-00-23.