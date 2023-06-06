«Она сшибла его на бешенной скорости»: Родные молодого хоккеиста, впавшего в кому после аварии с дочерью Михаила Пореченкова, винят ее в ДТП

Парень долгое время занимается хоккеем ФОТО: соцсети

Дочь Михаиила Пореченкова 6 июня попала в аварию на западе Москвы. 18-летняя Мария ехала на своем «Мерседесе» в деревне Толстопальцево, когда врезалась в парня на скуторе. Судя по кадрам с места аварии, от удара последнего отбросило на несколько метров. Пострадавшим оказался 18-летний москвич Александр Понаровский.

- Он в тяжелом состоянии, там и переломы, и множественные травмы. Он лежит в реанимации, впал в кому. Пока сложно говорить о каких-то прогнозах, - рассказала msk.kp.ru тетя юноши. – По повреждениям понятно, что она просто сшибла его на бешенной скорости.

Обстоятельства произошедшего пока устанавливают правоохранители, но у семьи Александра уже есть версия случившегося.

Сейчас юноша находится в тяжелом состоянии ФОТО: соцсети

- Конечно, Саша не виноват в аварии. Он очень хороший мальчик. Вероятно, сейчас семья Пореченковых будет делать все, чтобы сделать дочь невиновной. Пока они с нами не связывались, никакую помощь не предлагали, не извинялись. Но если они добрые, порядочные люди, то, конечно, сделают это, - отмечает тетя Александра. – Единственное, чем сейчас можно помочь, это молиться, чтобы он выкарабкался.

Сама Мария в аварии не пострадала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сам Александр профессионально занимается хоккеем. Родные переживают, что полученные травмы могут сказаться на его планах и мечтах. В это время брат самой Марии сообщил msk.kp.ru, что с ней все хорошо.

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