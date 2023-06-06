«Вскрыли грудную клетку, может остаться слепым»: Родные рассказали о страшном состоянии школьника, которого заживо пытался сжечь друг на детской площадке в Москве

Парня подожгли на детской площадке Фото: прокуратура Москвы

14-летний подросток Антон (имена изменены - прим. ред.), которого накануне на детской площадки в Южном Бутово поджег друг, пережил тяжелую операцию. Об этом KP.RU рассказали родные пострадавшего школьника. ЧП произошло в Чечерском проезде. Парень гулял со своим другом-сверстником, когда между ними возникла ссора. В пылу ярости приятель вылил на Антона горючее и поджег его. В итоге, как сообщалось, пострадавшего доставили в реанимацию с 80 процентами ожогов тела. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

- У него, как мы считаем, 100 процентов ожогов тела, - рассказал KP.RU брат Антона. - Все клетки кожи мертвые, все конечности обгорели. Сейчас брату провели операцию, вскрывали грудную клетку, чтобы добраться до поврежденных легких. К счастью, она прошла успешно. Об этом мне сообщила мама. Теперь нужна, вроде бы, операция на глаза. Он может остаться слепым.

Сейчас родные гадают, что могло стать причиной такого конфликта. Парни дружили два года. И в последнее время между ними не было серьезных ссор.

Подростка облили горючим Фото: прокуратура Москвы

- Я просто не понимаю, что там могло произойти, - делится брат Антона. - Мы выходим из квартиры, тут к нам подбегают. Говорят, что Артур поджег Артема. Я бежал к нему в истерике, орал на всю площадку. Меня полицейский в итоге схватил и держал. Я его даже ударил, но он меня успокоил. Потом туда подошла наша бабушка. Я вообще ничего не соображал. Мы пошли искать Артура, хотели его избить. Но его полиция забрала раньше.

По словам родных Антон всегда был хорошим парнем. Школьник жил с братом, матерью и бабушкой. А вот Артур и раньше был известен своими жестокими выходками.

- Он бил детей младше его - лет 12-13, - утверждает брат Антона. - Заливал людей перцовым баллончиком, просто так шел на конфликт. Однажды он избил старушку. Говорили, что он даже ворует.

Сейчас в деле разбирается СКР. Следователи возбудили уголовное дело.

- Следователи столичного СК предъявили обвинение несовершеннолетнему по статье "Покушение на убийство с особой жестокостью", - сообщили в ГСУ СКР Москвы. - Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, где у него диагностирован ожог пламенем 3 степени до 99 процентов, термический ожог дыхательных путей.

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