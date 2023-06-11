Бабушка школьника, которого заживо пытался сжечь друг в Москве: Все тело внука покрылось панцирем, состояние критическое

Школьника подожгли на детской площадке

В Москве врачи продолжают бороться за жизнь 14-летнего подростка Антона (имена изменены - прим. ред.), которого друг пытался заживо сжечь на детской площадке в Южном Бутово. Напомним, что парни долгое время дружили. В момент ЧП они гуляли с компанией, когда между ними произошла ссора. В пылу ярости приятель-сверстник облил Антона горючим и поджег.

Антон вспыхнул мгновенно. На место ЧП прибежал его брат и бабушка. К тому моменту самого поджигателя уже увезла полиция. Никто из родных до сих пор не знает причину жестокого поступка. Об этом KP.RU рассказали родственники парня.

- С нами со стороны этого подростка никто не связывался, извинения нам не принесли, - рассказала KP.RU бабушка Антона. - Изменений в состоянии внука нет никаких, оно до сих пор критическое. Врачи делают все, чтобы спасти его жизнь. Но внук до сих пор в коме, медики не могут дать никаких прогнозов.

Школьники облили горючим и подожгли

По словам бабушки, у Антона 100 процентов ожогов тела. Будут ли видеть его глаза, пока неизвестно.

- У него вся кожа сгорела, из-за этого внук покрылся "панцирем", - делится бабушка. - Сейчас этот "панцирь" снимают врачи. Начали с грудной клетки, чтобы легкие могли дышать. Но весь "панцирь" до сих пор не сняли. Что будет с кожей у нашего внука, мы не знаем. Надеемся лишь, что он выживет.

На самого подростка возбудили уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью. Свой поступок он не смог объяснить ни друзьям, ни родным.

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