Змей бояться — в парк не ходить: Где в Москве обитают рептилии и что делать при встрече с ними

Ужи есть и в границах МКАД: в «Царицыне», «Измайлове», «Кускове», Битцевском лесу, Серебряном Бору, Теплом стане и на других природных территориях. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За первую декаду июня экстренные службы столицы зафиксировали два обращения жителей по поводу змей в домах. В районе Богородское на Ивантеевской улице жители многоэтажки заприметили несколько ужей у себя во дворе и в подъезде.

Тут все объясняется близостью к нацпарку «Лосиный остров». Еще в середине весны у змей начался брачный сезон. Рептилия могла отложить яйца в подвале доме. А сейчас как раз подошло время, когда змееныши вылупляются и расползаются в поисках пропитания.

А вот на Чертановской улице ситуация более интересная. Зайдя в ванную поутру, москвичка встретилась с красно-желтой змеей. Это был маисовый полоз, вид из Северной Америке. В наших краях в природе они не водятся. Зато их очень любят владельцы домашних террариумов. Ибо змеюка неприхотливая и неядовитая. Но больно прыткая. Вероятно, по вентиляции она пробралась к соседям.

Это только «задокументированные случаи». В соцсетях начался сезон видео от отдыхающих парков, которые делятся кадрами с пресмыкающимися в разных парках столицы. Справедливости ради заметим, что роликов не аномально много. То есть говорить о какой-то рекордной популяции и чрезвычайной активности вида в этом году нельзя.

В Мосприроде рассказывают, что на зеленых территориях можно встретить два аборигенных вида змей – обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку. Обыватель на глаз вряд ли отличит одну гадину от другой. Тем более на эмоциях! Верный признак условно безопасного ужа (он кусается, но яда не имеет) желтые пятна по бокам головы.

Оба вида в региональной Красной книге. То есть шанс наткнуться на ползучую невысок, ибо их мало. Гадюки водятся только в Новой Москве. Ужи есть и в границах МКАД: в «Царицыне», «Измайлове», «Кускове», Битцевском лесу, Серебряном Бору, Теплом стане и на других природных территориях.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если встретили на змею или она вас укусила

Специалисты Мосприроды отмечают, что нападать на человека рептилии чаще всего не решаются. Предпочитают ретироваться при виде «гиганта». Но могут пошипеть и сделать пару грозных выпадов. В этом случае без резких движений отступайте назад. Бывают ситуации, когда в высокой траве можно нечаянно наступить на пресмыкающееся и рептилия решит вонзить клыки. Лучшая «профилактика» — отправляясь в лес, надевать высокую и плотную обувь.

Укус ужа для человека не опасен. Но рану нужно обработать антисептиками, чтобы не попала инфекция. Укус гадюки обыкновенной редко приводит к летальным исходам. Специалисты говорят, что 70% укушенных либо вообще не ощущают последствий, либо максимум испытывают жжение, отек. Впрочем, ко врачу все равно следует обратиться. А пока едете в травмпункт, пейте больше воды, постарайтесь меньше двигать укушенной конечностью, можно наложить давящую повязку, но не жгут.

Завидев змею на природной территории, сообщать об этом никуда не надо. Если рептилия завелась во дворе или заползла в квартиру, набирайте 112 или в единую диспетчерскую 8 (495) 777-77-77.

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