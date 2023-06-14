«Его еще можно было спасти»: На аэродроме рассказали о последних минутах жизни рухнувшего с парашютом директора клиник «Инвитро»

Парашют не спас бизнесмена Фото: СОЦСЕТИ

Смерть 52-летнего директора сети медицинских компаний "Инвитро" в Рязани Сергея Цыганова после падения во время прыжка с парашютом в Подмосковье наделала немало шума. Бизнесмен буквально рухнул на землю, но был еще живой. Врачи пытались его спасти, однако травмы оказались смертельными. После трагедии с KP.RU связался руководитель отдела полетами аэродрома Коломны, где прыгал коммерсант. Сергей Ильин в деталях рассказал, как все произошло.

- У бизнесмена, как сказали, было уже 1800 прыжков, - пояснил KP.RU Ильин. - Это достаточный опыт. И это же не так просто - пошел и прыгнул. Это не работает по типу «я вот приехал и хочу прыгнуть». У каждого парашютиста есть парашютная книжка, в которой записаны вес его прыжки. Перед прыжками он проходит медосмотр, показывает документы ответственному за допуск парашютистов к прыжкам. С таким куполом (вид парашюта – прим. ред.), как был у него, новичкам вообще не разрешается прыгать. Поэтому, повторюсь, это был достаточно опытный парашютист.

Бизнесмен резко вошел в поворот Фото: СОЦСЕТИ

Ранее инструктора, которые работают на этом аэродроме, в разговоре с KP.RU заявили, что причиной трагедии стала слишком низкая высота. Бизнесмен сделал разворот на недопустимо низкой высоте. Руководитель отдела полетов согласен с экспертами.

- Он жестко приземлился из-за своей ошибки, - делится с KP.RU Ильин. - Если вкратце, у него был специфичный купол парашюта. Как его называют - скоростной. Если обычный парашют за счет своей большой площади и большого сопротивления воздуху обеспечивает приемлемую для приземления вертикальную скорость 5-7 метров в секунду. То этот больше как крыло за спиной. А любое крыло работает только тогда, когда есть скорость обдува его воздушным потоком. И если посмотреть на приземление на обычном парашюте и на этом крыле, то сразу видна разница. На обычном парашюте - это плавное вертикальное снижение, а на крыле - это больше похоже на посадку самолета. То есть, горизонтальная скорость намного выше вертикальной и может доходить до 100-150 километров в час. А вертикальная при этом очень маленькая. Парашютист буквально притирается к земле. Посмотрите видео посадки самолета. Вся фишка в том, что перед приземлением крыло надо разогнать. Для этого парашютисты перед приземлением делают разворот (крутую спираль) на 90-270 градусов. Но сложность в том, что надо правильно определить высоту начала разгона. Если сделать это на малой высоте, то это типичная ошибка, которая и приводит к таким результатам. Возвращаясь к вопросу - почему допущена ошибка, ответ дан давно - больше всего совершают ошибок неопытные курсанты и «замастерившиеся» мастера (от притупившегося чувства опасности).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бизнесмена можно было спасти?

Руководитель отдела полетами уверен, что Сергея Цыганова еще можно было спасти.

- Помощь была оказана слишком поздно, - считает Ильин. - На месте ему тут же оказали помощь местные врачи. Скорая приехала через 15-20 минут. Потом еще 20 минут скорая созванивалась с центральной диспетчерской в Москве, решали, куда его везти. Все это время он был в сознании и даже говорил по телефону. В итоге его повезли не в ближайшую Коломну, а в Раменское за 60 километров. Драгоценное время было упущено, в больнице он умер. Скорая приехала без реаниматолога. Человека банально потеряли из-за не своевременно оказанной помощи. Его бы сразу в Коломну на МРТ. Определить наличие внутреннего кровоизлияния и сразу на стол. А так он попал на стол через два часа, как минимум.

Сейчас в трагедии разбираются следователи

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