Мать звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной о ее задержании: «Разбирайтесь в этом деле»

Кристина Бабушкина - звезда нашумевшего сериала "Беспринципные" ФОТО: соцсети

В театре Ермоловой в Москве 16 июня отменили спектакль с участием звезды известного сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной. Ранее сообщалось, что звезду вместе с мужем бизнесменом Андреем Гацунаевым в центре столицы, по предварительной информации, задержала полиция.

Автомобиль актрисы на улице Коровий Вал остановили сотрудники ГИБДД – проверили документы и отвезли в полицию. Причины задержания пары пока неизвестны. Однако в Сети появилась информация, что у супругов нашли порошок, который похож на наркотики. В самой полиции пока эту информацию не комментируют.

Однако, судя по всему, какое-то время актриса еще проведет в участке, ведь отмененный спектакль «(Не) идеальный че» был назначен на 19 часов.

Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали в центре Москвы Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Спектакль отменяется. Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты. Мы уже отправили оповещение об отмене спектакля на электронный адрес, указанный при покупке билета, - гласит объявление на сайте театра.

Тех, кто купил билеты в кассе театра, просят подойти туда же для возврата. KP.RU попыталась дозвониться до агента Кристины Бабушкиной, но та бросила трубку. Мать актрисы в свою очередь очень резко отреагировала на звонок KP.RU.

- Ну и разбирайтесь в этом дальше! - отрезала мать Кристины Бабушкиной.

- А у нее раньше были подобные проблемы?

- Вы кто такой, чтобы про проблемы спрашивать? - завершила диалог Ольга Баширина-Орловская.

Комментировать историю с задержанием мать актрисы отказалась. В СКР сообщили, что возбуждены уголовные дела.

- Уголовное дело возбуждено по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконный оборот наркотических средств", - сообщили в ГСУ СКР по Москве. - 16 июня на улице Коровий Вал в городе Москве, сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль под управлением 45-летнего мужчины, в ходе осмотра автомобиля в салоне обнаружен сверток с наркотическим веществом. После чего мужчина применил насилие в отношении сотрудника ДПС. В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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