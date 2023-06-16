На первом отрезке южного участка МСД завершен монтаж пролетных конструкций

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На юго-востоке столицы сегодня строятся сразу несколько новых дорожных маршрутов. Подробнее об одном из них рассказал журналистам в четверг во время пресс-показа глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«На первом отрезке южного участка Московского скоростного диаметра завершен монтаж металлоконструкций, - сообщил глава ведомства. - При монтаже металлоконструкций применялся уникальный гусеничный кран грузоподъемностью 600 тонн. Это технически сложный объект».

По его словам, подрядчик сейчас приступает к укладке асфальта.

«Ввод в эксплуатацию запланирован осенью этого года», - уточнил Загрутдинов.

После запуска движения на новом участке появится связка между Третьим транспортным кольцом, участками МСД, а также с улицей Пруд Ключики. Эстакада пройдет третьим уровнем над железнодорожными путями МЦК и над путепроводом от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

Глава ведомства пояснил, что в Юго-Восточном округе столицы в районе станции Текстильщики в августе полностью реконструируют одноименный путепровод. Сооружение готово более чем на 80%. По обновлённому маршруту запустили рабочее движение транспорта. Ранее демонтировали два временных путепровода и разобрали подъездные дороги. На подходах к путепроводу еще расширят Волгоградский проспект. Затем благоустроят придорожное пространство. Создание транспортного каркаса столицы является неотъемлемой частью утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным градостроительной политики, напомнил руководитель Департамента.