«Он требовал, чтобы она была идеальной»: Почему красавица-модель из Москвы решилась на пластику носа, после которой впала в кому

Девушка делала пластику носа ФОТО: соцсети

25-летняя модель из Брянска Влада Антропова переехала в Москву несколько лет назад. Красавица завела блог, выкладывала массу фотографий, в том числе из путешествий - Монако, Амстердам, Дубай. За ее жизнью в блоге следят 50 тысяч подписчиков.

По словам друзей, Влада решила стать моделью и обзавестись идеальной внешностью после тяжелого разрыва с бывшим парнем.

- Со школьных времен она была сильно влюблена в моего товарища - военного, - поделился с «КП» друг модели. - Он хотел, чтобы она всегда выглядела как настоящая модель. Парень постоянно критиковал ее внешность, подгонял под свои идеалы. У них были тяжелые отношения, и они расстались еще в университете.

По словам друзей, красавица стала меняться после тяжелых отношений ФОТО: соцсети

Имеет ли эта история отношение к операции по коррекции носа, пока неизвестно, но Влада решилась на операцию. Выбрала элитную клинику в одном из поселков на Рублево-Успенском шоссе и 16 июня приехала на операцию (стоимость такого вмешательства начинается от 220 тысяч рублей – Ред.).

Что пошло не так в клинике на Рублевке, пока неясно, но в ночь после операции девушке стало плохо, она потеряла сознание. «Скорая» застала Владу в состоянии комы - ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Эту информацию «КП» подтвердили друзья красавицы.

В самой клинике ситуацию никак не комментируют. Зато есть комментарии от бывших пациентов. Большинство из них положительные, но есть и те, что наводят ужас.

«Делала пластическую операцию, проснулась с ожогами четвертой степени. Обещали вылечить, ничего не вылечили. Хожу обожженная. На досудебное письмо никак не отвечают. Буду подавать в суд!», - писала еще в марте этого года одна из девушек.

В основном, негативные отзывы касаются того, что «в погоне за деньгами они забывают о здоровье пациентов».

«Я делала в клинике операцию в феврале этого года и была инфицирована стафилококком. Это привело к осложнениям и повторной операции. Будьте аккуратны. Возможно, вам повезет, а возможно нет», - предупреждают в отзывах.

В самой клинике произошедшее не комментируют ФОТО: соцсети

Семья модели пока не писала заявление в правоохранительные органы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА «Причину осложнения установит проверка» - Слизистая носа - проблемное место, там масса сосудов. Любое повреждение слизистой полости носа может сопровождаться кровотечением, вероятно, даже появлением гематом, - отмечает доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург Дмитрий Давыдов. - Заранее это прогнозировать сложно, поэтому пациент проходит предоперационное обследование и подписывает согласие на операцию. По поводу анестезии - вопросы тут могут быть и к ее проведению: какой наркоз, какие использовались препараты, какие методы введения. Конечно, есть у организма и индивидуальные особенности, далеко не все можно выявить до операции. Важную роль играет полноценная предоперационная диагностика перед проведениям ринопластики. Необходимо оценить состояние пациента, местный статус и принять меры профилактики развития осложнений. Но даже если все выполнено, все равно остается риск. Возможно у девушки были проблемы со свертываемостью крови, может она пила витамины какие-то или другие лекарства и не сказала об врачу. Возможных причин развития осложнений немало, и в этом должна разбираться специальная комиссия, которая будет изучать медицинскую документацию, в том числе историю болезни.

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