Модель впала в кому после ринопластики в частной клинике на Рублевке

Семья пострадавшей не обращалась в правоохранительные органы Фото: Мария ЛЕНЦ

Модель впала в кому после пластической операции на нос в частной клинике на Рублевка, сообщила корреспонденту KP.RU подруга пострадавшей.

Девушка обратилась в медицинское учреждение, чтобы усовершенствовать свою внешность. Ринопластику проводили в частной клинике под Москвой. После операции 25-летняя девушка почувствовала недомогание, а затем потеряла сознание, ее госпитализировали в больницу. По данным телеграм-канале «Mash», в настоящий момент модель находится в коме, под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Семья модели пока не писала заявление в правоохранительные органы. Мать пострадавшей не отвечает на звонки. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве умерла модель и бьюти-блогерша после уколов «коктейля красоты» на основе плаценты. В больницу попал ее молодой человек. Девушка училась на пятом курсе в Сеченовском университете — на кафедре общей врачебной практики.