«Стойки шасси пробили баки, керосин хлынул на двигатель»: почему пилоту самолета, где сгорел 41 человек, дали всего шесть лет колонии-поселения

Кадр из видео Следственного комитета с моментом аварии.

Сегодняшний приговор Химкинского суда командиру сгоревшего в мае 2019-го «Суперджета» вызвал много споров. Денис Евдокимов управлял самолетом, который летел из Шереметьево в Мурманск. При наборе высоты в борт попала молния. По словам пилота, вышла из строя электроника, поэтому он принял решение вернуться в Москву. Всего 28 минут полета. Жесткая посадка на взлетно-посадочную полосу. Стойки шасси ломаются вместе с крыльями, из поврежденных топливных баков керосин льется на горячий двигатель и самолет мгновенно вспыхивает. Выбраться из самолета смогли лишь 37 пассажиров и членов экипажа, 41 человек погиб.

По статье «Нарушение безопасности правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» Евдокимову грозило до 7 лет колонии общего режима. Однако Химкинский суд приговорил пилота к 6 годам колонии-поселения. Это - жизнь на огороженной территории, но в целом почти «гражданка» - свободное перемещение, работа и никаких роб.

В соцсетях многие негодуют. шесть лет колонии-поселения за 41 погибшего?!

Корреспондент KP.RU пообщался с экспертами и разобрался в нюансах этого приговора.

Май 2019 года, кареты "скорой" у здания аэропорта Шереметьево после катастрофы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЧЕМУ САДИЛСЯ С ПОЛНЫМИ БАКАМИ

Сам Евдокимов, кстати, свою вину не признает. Он считает, что трагедия произошла из-за несовершенства конструкции самолета.

- Экипаж был вынужден принимать сложные решения из-за того, что в самолет попала молния, которая вывела из строя электронику, - заявил сайту KP.RU бывший замминистра гражданской авиации СССР, Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. - Молнии каждый день попадают в гражданские самолеты, это не проблема, есть агрегаты, которые «выводят» электричество за борт. Но тут разряд выбил всю электронику, работала только аварийная радиосвязь. Этим и объясняется такая несуразная посадка.

Главный вопрос, который после трагедии терзал многих: решение командира сажать самолет с полными баками - нарушение? Мы ведь знаем, много случаев, когда при возврате в аэропорт вылета борт наматывает круги, сжигая топливо.

Эксперты объясняют, что у широкофюзеляжных (больших) самолетов для таких случаев есть система сброса топлива, а на узкофюзеляжные, среднемагистральные модели (у «Суперджет» в том числе) ее не ставят.

- В экстренных условиях такие посадки разрешаются - это прописано в документах, - объясняет авиаэксперт Александр Романов, бывший командир воздушного судна. - У меня был такой случай, пришлось сажать «Эйрбас А310». Все прошло штатно.

- Пилоты ориентировались на документы «Суперджета», - заявляет Смирнов. - Трагедия произошла не в результате грубой посадки, а из-за того, что стойки шасси пробили баки, и керосин из них хлынул прямо в двигатель. То есть, если бы стойки шасси не пробили бак, пожара бы не случилось. У других моделей самолетов эта система спроектирована иначе: если шасси подламываются, они уходят мимо баков.

Бывший командир сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов после оглашения приговора у здания Химкинского городского суда. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «КОЗЛЕНИИ»

В 2019-м биографию Дениса Евдокимова разобрали от и до. Бывший военный летчик, подполковник, вышедший на пенсию, когда не было еще и 40 лет. Переучился на гражданского пилота, до трагедии отлетал на самолетах «Аэрофлота» менее четырех лет. Отец - генерал-майор авиации.

Камеры сняли ту трагическую посадку в Шереметьево: самолет перед пожаром несколько раз касался ВПП и каждый раз подпрыгивал. Это не говорит об ошибке пилотов?

- В авиации это на сленге называется «козлением» - самолет прыгает, как козел. Конечно, самолет не должен так садиться. Это происходит плавно, без прыжков. Козление возможно, потому что стойки шасси наполнены гидравликой, они амортизируют. За штурвалом был опытный пилот, но такая посадка получилась, потому что управление самолетом работало некорректно. Если бы потом не случился пожар - этому человеку за посадку при таких условиях медаль дали.

- Со стороны «козление» выглядит как непрофессиональные действия пилотов, - говорит Александр Романов. - Но я лично не знаком с «Суперджетом», не знаком с нюансами его управления, поэтому не рискну судить...

2,5 МИЛЛИОНА ДЛЯ ПОТЕРПЕВШИХ

Как сообщает Следственный комитет, также по решению суда пилот Евдокимов должен будет выплатить по иску двух потерпевших 2,5 миллиона рублей.

Почему только двух, если потерпевших - около сорока?

- Я представляю интересы группы из 32 семей, признанных потерпевшими, - сообщил KP.RU адвокат Игорь Трунов. - Два человека, подавшие иски, не из их числа. У нас свое видение ситуации. Мы тоже согласны с тем, что пилот виноват - он жестко посадил самолет. Но его действия нужно было квалифицировать по первой части стать «Нарушение правил безопасности движения...», а не по третьей. (То есть максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, вместо 7, - Авт.). Наша позиция - есть проблема с конструкцией самого самолета «Суперджет». Какой бы грубой ни была посадка, ну не должно топливо течь на двигатель. ЧП разные случаются, но у бортов других гражданских моделей баки не взрываются, даже когда крылья отваливаются...

Пока шло следствие и разбирательства в суде, Денис Евдокимов находился не в СИЗО под подпиской о невыезде. Это значит, что все эти четыре с лишним года, с мая 2019-го, в зачет не пойдут - все отмерянные судом 6 лет он должен будет провести в колонии-поселении. Точнее так: уже через три года он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

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