Собственники почти 60% незаконных построек в Москве демонтируют их добровольно

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Незаконно возведенные объекты нарушают архитектурный облик столицы и потенциально представляют опасность для жителей. С января по май этого года почти 60% таких построек были демонтированы их владельцами — в добровольном порядке. Если снос самостроя не будет осуществлен его владельцем, демонтажом займется контрольное ведомство — Госинспекция по недвижимости. Она же выявляет самострои.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров отметил, что в прошлом году в период с января по июнь добровольно было ликвидировано 48% от общего объема выявленных нелегальных объектов. Текущий результат на девять процентов выше прошлогодних показателей за аналогичный период.

— Мы проводим профилактическую работу с бизнес-сообществом в части предупреждения и пресечения нарушений в земельно-имущественной сфере. Благодаря этому растет количество предпринимателей, которые признают факт нарушения и самостоятельно осуществляют демонтаж незаконных построек. Так, за первые пять месяцев 2023 года в добровольном порядке ликвидировали 57% объектов от общего объема демонтажа, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Госинспекции по недвижимости напомнили, что полномочия по централизованному демонтажу объектов перешли к ним в 2019 году. Если владельцы самостроя не устраняют нарушения самостоятельно, то силами Госинспекции объект сносят, а владельцам выставляют счет за работы.

Москвичи могут также помогать госорганам выявлять нелегальные объекты. Для этого нужно воспользоваться телеграмм-ботом «Самострой.net» (SamostroyMosBot). С его помощью можно проверить законность объекта. Предварительно нужно узнать кадастровый номер участка. Найти его можно на виртуальных кадастровых картах в интернете. Бот в ответ на запрос пользователя пришлет информацию, легальна ли постройка на участке. Если нет, с этой информацией можно обратиться в Госинспекцию по недвижимости.