«До последнего молились за его жизнь»: Родные подростка, которого друг заживо поджег в Москве, убиты горем после его смерти

Парня подожгли на детской площадке Фото: прокуратура Москвы

В Москве спустя три недели скончался 14-летний подросток Антон (имена изменены - прим. ред.), которого заживо поджег друг на детской площадке. Все произошло в Южном Бутово. Парни гуляли вместе с компанией, когда между ними произошла ссора. В пылу ярости приятель-сверстник облил Антона горючим и чиркнул зажигалкой. Школьник мигом вспыхнул, к нему во двор прибежали бабушка и брат. Но было уже поздно, парень полностью обгорел, его экстренно госпитализировали.

Врачи до последнего боролись за жизнь Антона. Школьник получил 100 процентов ожогов тела и не мог дышать. Ему пришлось провести операцию, чтобы освободить грудную клетку от обгоревшей кожи.

Как позже сообщила KP.RU бабушка мальчика, Антон из-за ожогов покрылся "панцирем", ему пришлось снимать всю кожу на теле. Сам же друг парня все это время хранил молчание. Он так и не рассказал, почему произошла та роковая ссора. На него возбудили уголовное дело по статье за покушение на убийство с особой жестокостью.

Подростка облили горючим Фото: прокуратура Москвы

Родные до последнего верили в чудо. Но врачи не давали никаких прогнозов. И сейчас стало известно, что медики не смогли его спасти.

- Пострадавший подросток скончался, мы держим расследование дела на контроле, - сообщили в столичной прокуратуре.

Родные школьники после новостей о его смерти убиты горем.

- Мы до последнего молились, жили одним днем, верили, что произойдет чудо, - расплакалась бабушка школьника в разговоре с KP.RU. - У нас была надежда.

Сейчас уголовное дело должны переквалифицировать по статьей убийство с особой жестокостью. По ней изуверу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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