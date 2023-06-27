«Перед смертью у него ампутировали пальцы»: У подростка, умершего после того, как его заживо поджег друг в Москве, отказали все органы

Подросток (слева) поджег своего друга (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Родители подростка, который скончался спустя три недели после того, как его поджег друг на детской площадке в Москве, узнали причину его смерти. Напомним, что трагедия с 14-летним Антоном (имена изменены - прим. ред.) произошла в Южном Бутово. Парни гуляли во дворе, когда между ними произошла ссора. В итоге друг-сверстник облил Антона бензином и заживо поджег его. Прибежавшие к месту ЧП родственники ничего не смогли сделать. Парень получил 100 процентов ожогов тела. Все его тело было покрыто коркой. Но родные до последнего не теряли надежду на его спасение.

Врачи успели провести несколько операций. При этом они не давали никаких прогнозов по выздоровлению. Смерть Антона стала шоком для его родных. Первое время они даже не поверили сообщению об этом.

- Мы думали, что это фейк. Мы только уехали из больницы. Он был жив. Операция прошла успешно. Ему пальчики ампутировали. И вдруг звонят и соболезнования выражают, - вздыхает бабушка подростка. - Уже все знают, а мы не. Мы узнали самые последние. Ночью поехали к врачу и нам подтвердили. Оказалось, что внук умер через 5-10 минут после того, как мы уехали из больницы.

ЧП произошло на детской площадке Фото: ГСУ СКР по Москве

По словам родных, точную причину смерти Антона назвать сложно.

- Вскрытие уже было, - вздыхает бабушка. - У внука начали отказывать все органы. И сердце, и печень, и почки. Это обострение, нас предупреждали, что такое может быть. Все органы отказали. У внука сердечко сильно, но он сам слабенький, худенький. У него силы стали угасать, не хватило жизненного ресурса. Потому что он очень худенький. Его поддерживали чисто медикаментозно. Но он не чувствовал боли, это самое главное. Мы сейчас занимаемся вопросом похорон. На счет наказания для того подростка даже не думаю. Он тоже ребенок, поэтому не хочу думать об этом. Семья его с нами не связывалась.

Ранее следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью. В ближайшее время его должны переквалифицировать.

- Уголовная ответственность за умышленное убийство наступает с 14 лет, - говорит адвокат Александр Почуев. – Однако, если докажут, что психическое развитие этого подростка не соответствует его возрасту и он не мог осознавать опасность ответственности, он не подлежит уголовной ответственности. Если нет, то по данной статье грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Правда, с оглядкой на мою судебную практику, такое наказание назначат вряд ли – это крайняя степень. Могу предположить, что в данном случае ему может грозить до 8 лет лишения свободы, с учетом его возраста. А родители парня могут понести только гражданско-правовую ответственность, то есть, их могут заставить выплатить моральный ущерб, если родные погибшего обратятся в суд. Также они могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию, по этой статье грозит штраф до 500 рублей.

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