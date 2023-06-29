Нашествие гадюк в Москве и Подмосковье: двое детей уже покусаны ядовитыми змеями

На этой неделе в больницы привезли двух ребят, после укусов ядовитых змей. Фото: Shutterstock

На этой неделе в больницы привезли двух ребят, после укусов ядовитых змей. Первая история случилась в Талдомском округе в садовом товариществе вблизи деревни Дубки. 26 июня оттуда в районную больницу привезли 12-летнюю девочку. Гадюка «цапнула» подростка за ногу. Сейчас ребенок идет на поправку, но пока что остается на лечении.

Через два дня скорая поехала забирать мальчика на запад Домодедовского округа в СНТ «Лесная даль». Причина та же — змея напала на дачном участке. Пациента транспортировали на лечение в Москву.

В столичном округе водятся три вида змей: обыкновенный уж, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Медянка — редкий и скрытный вид. А вот ужи распространены повсеместно, встречаются даже в парка столицы — «Царицыне», «Измайлове», «Кускове», Битцевском лесу, Серебряном Бору, Теплом стане. И даже заползают в жилые кварталы. В конце весны от нашествия ужей страдали жители Богородского, поскольку рядом находится «Лосиный остров». Змей видели на школьном стадионе и центральной площади поселения Московский (Новая Москва).

Гадюку в границах МКАД не встретишь. Водятся они только в Новой Москве. В подмосковном же Роспотребнадзоре приводят данные: больше всего таких особей в северных районах — окрестности Клина, Лотошино, Талдома, Волоколамска, Дмитрова. Также гадюки встречают в Раменском, Подольском, Чеховском и Шатурском округах.

— Ежегодно в Подмосковье фиксируют 10 — 20 случаев отравления змеиным ядом. Так что пока два покусанных ребенка — это не аномалия в статистике, — говорит KP.RU герпетолог (зоолог, изучающий земноводных и пресмыкающихся) Максим Сырской. — Однако сообщений о змеях в этом году действительно много. Но это все сообщения в соцсетях. Реального исследования никто не проводил. Хотя стоило бы: гадюка в Красной книге Москвы и Подмосковья, но насколько оправданно?

Собеседник напомнил, что в конце 90-х в Московской области был закрыт серпентарий, который отлавливал ядовитых змей тысячами, чтобы заготавливать яд в медицинских целях. С тех пор популяцию гадюк не регулируется и не контролируется.

— Минувшая зима была мягкой. Значит после спячки выжило больше особей, они дали больше потомства. Сейчас наоборот — лето прохладное, а змеи любят места потеплее. Поэтому ужи приползают греться на асфальт в города. К тому же там где люди — живут крысы, из-за обилия мусора. А крысы — корм для змей. Можно упомнить еще обводнение торфяников в Подмосковье, что также способствует размножению чешуйчатых. Посмотреть карты застройки бывших лесных зон… В общем, причин, почему змей действительно могло стать больше — много.

В Комитете лесного хозяйства Московской области говорят: традиционное нашествие змей в подмосковных лесах связно с разгаром охоты этих пресмыкающихся. А желание больше и больше охотиться напрямую зависит от температуры, в которой обитает пресмыкающиеся. Чем теплее, тем выше их аппетит.

При этом укус гадюки зачастую не опасен для человека. По данным подмосковного Роспотребнадзора, летальный исход фиксируют примерно в 3% случаев. Важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

В Москве, если заметили змеи вблизи жилого района — нужно позвонить на общегородскую горячую линию 8 (495) 777-77-77. В Подмосковье — 112.