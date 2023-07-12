Стратегия малых дел выгодна бизнесу, полезна обществу

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К стратегии малых дел, в рамках которой каждый человек в меру своих возможностей меняет мир к лучшему, можно отнести и социальное предпринимательство. Его характерная черта проявляется в том, что бизнес нацелен на общественно полезную деятельность, обеспечивает занятость уязвимых категорий граждан, производит для них товары или помогает в реализации производимой ими продукции.

В Москве треть таких компаний работают в области здравоохранения и социальных услуг, каждое четвертое - в сфере образования. Производством занимаются 9,4% компаний, в культуре и спорте задействованы 8,7%, в связи и телекоммуникациях - 7%. И еще в Москве 48,6 тысячи предприятий по характеру своей деятельности потенциально могут получить статус социальных.

- Мы помогаем компаниям войти в московский перечень соцпредприятий - консультируем, принимаем документы на предварительную экспертизу, оказываем адресную помощь по подбору городских мер поддержки, обучаем. Специалисты МБМ готовы отвечать на вопросы социальных предпринимателей очно, онлайн, по телефону. Более того, МБМ в рамках нескольких форматов оказывает активную медийную поддержку, направленную на продвижение товаров и услуг социального бизнеса, - рассказал руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

Как официально стать социальным?

Предприниматели подают заявление и комплект документов на включение в перечень социальных предприятий либо в одном из Центров услуг для бизнеса (кроме ЦУБ МИФНС №46), либо на портале mbm.mos.ru, заполнив определенную форму. При этом каждый документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью.

При оформлении статуса социальные предприятия получают доступ ко всем мерам городской поддержки. Это и консалтинг, и бизнес-образование, и полезные сервисы, и продвижение. За комплексную поддержку в Москве отвечают ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП).

Так, МБМ уделяет особое внимание образовательной поддержке социального предпринимательства. Регулярно проводятся мероприятия, где предприниматели получают возможность ознакомиться с лучшими практиками социального бизнеса, а также узнают, как оформить статус соцпредприятия и куда обращаться, если возникают вопросы.

Ресурсы для поддержки

Чтобы упростить доступ к мерам поддержки и помочь социальным предприятиям развивать свое дело еще эффективнее, МБМ разработал спецпроект «Социальное предпринимательство: особое внимание города».

На странице проекта размещены подробные инструкции для получения статуса социального предприятия. Для каждой категории разъяснены индивидуальные требования.

Здесь можно получить консультацию, отправить документы на предварительную проверку, подать заявление для включения в перечень соцпредприятий, выбрать полезные онлайн-сервисы, бесплатные продукты в «Бизнес-боксе».

Среди наиболее востребованных из них - сервис бухгалтерского учета, CRM-система, сервис аренды онлайн-касс, сервисы по аналитике и росту конверсии сайта и другое.

А в «Витрине социальных предприятий города Москвы» представлен онлайн-каталог социальных компаний, которые производят товары или предоставляют услуги, нужные многодетным семьям, горожанам старшего поколения и людям с инвалидностью. Сейчас их 90.

На онлайн-витрине предприятия могут не только демонстрировать свою деятельность, но и пользоваться ресурсами города для дальнейшего продвижения. С начала года проект набрал более 21,5 тысячи просмотров.

А еще предприниматели могут стать участниками медийного проекта «Малый бизнес - большие истории». Благодаря ему бизнесмены делятся опытом и достижениями с широкой аудиторией, рассказывают о своей компании с помощью ресурсов МБМ и ведущих СМИ. Поддержка бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вот некоторые из них.

Адаптивная одежда. Фото из личного архива Людмилы Арчвадзе

Людмила Арчвадзе мечтала стать модельером еще в школе. Она выучилась на швею и доросла до неплохой должности на турецко-американской фабрике в Кишиневе. А когда у нее родился особенный сын Даниэль, любимое дело пришлось забыть на несколько лет.

Людмила вспоминает, что ее особой радостью было одевать Даниэля с иголочки. Но из-за установленной ему гастростомы возникли проблемы с одеванием. Конечно, в интернете нашлась адаптивная одежда для самых разных детей, но тогда Людмиле пришла в голову мысль: а почему бы не начать шить самой для сына и ребятишек с особенностями развития? Сейчас ее компания называется Danylino – в память о сыне, который помог исполнить мечту.

- У меня была швейная машинка, и я могла придумывать одежду - все это дает безумную энергию. Например, сложно одеть ребенка с контрактурами, поражениями кожи. Но мамы снимают мерки и рассказывают мне в режиме онлайн, что именно может облегчить процесс одевания и для ребенка, и для родителей. Картинка складывается сама собой. Не буду скрывать, работать сложно, потому что у «особенных» мам нет денег на дорогие вещи. Но весной я оформила в МБМ статус социального предприятия, чтобы получать помощь города, регулярно обращаюсь к специалистам за консультациями, - говорит Людмила.

Реабилитационный центр. Фото из личного архива Ксении Зениной

Ксения Зенина, педагог-дефектолог по образованию, в 2019 году возглавила Центр поддержки детей и подростков с расстройством аутистического спектра «Яркий мир АВА». Так вышло, что у ее подруги и бизнес-партнера - особенный ребенок. И вместе они решили, что нужен центр. Ксения не представляла себе, как зарегистрировать организацию, но прошла обучение в «Стартап-школе МБМ», в которой за 5 дней преподается курс пошагового открытия бизнеса.

Сейчас центр в Новогиреево принимает особенных ребятишек. Его карточка размещена на «Витрине социальных предприятий города Москвы», а материалы о нем выходили в рамках проекта информационной поддержки МБМ.

- Наши специалисты не просто занимаются с детьми АВА-терапией - они работают со всей семьей. Мы мечтаем в ближайшие 10 лет сделать сопровождаемое проживание для детей с разными нарушениями, где они будут под присмотром специалистов все время, продолжат учиться и не потеряют наработанные навыки. И еще мы постараемся запустить проект по трудоустройству низкофункциональных людей, чтобы они приносили пользу обществу, а родители были спокойны за их будущее. Сейчас как раз ищем городские помещения для этого, - говорит Ксения.

Товары для детей. Фото из личного архива Екатерины Вишняковой

Екатерина Вишнякова более 20 лет была совладельцем крупной компании и работала с международными брендами, но желание сделать что-то свое неотступно преследовало ее. Так появился московский бренд «Солнышко Арт». Под этим брендом выпускаются развивающие раскраски и настольные игры, которые так любят педагоги и родители, ведь для детей это не только развлечение, но и способ развития важных навыков. Раскраски не только развивают мелкую моторику, формируют усидчивость, но и являются важным этапом перед обучением чтению и письму. Плюс ко всему раскрашивание - хороший способ переключить внимание ребенка, отвлечь его от стрессовой ситуации.

- В основном мы работаем на аудиторию от двух лет. «Мои первые раскраски», «Мое первое домино», домино «Буквы» и «Математическое домино» рассчитаны на дошкольников, а сложные художественные раскраски покупают себе даже взрослые. Каждый наш продукт собран из закономерностей психологии развития, восприятия, памяти, эмоций, мышления, нейропсихологии. Сейчас мы очень ждем готовящийся пакет поддержки социальных предприятий, потому что в последнее время пришлось сильно подвинуться в норме прибыли, чтобы удержать цены, - говорит Екатерина.