Машины на ночь превратились в лодки и корабли ФОТО: соцсети

Ураган и ливень в Московской области

Минувшую ночь, 7 июня 2023 года, жители Подмосковья между собой называют «апокалипсисом» – на область обрушился мощный ураган. Больше всего досталось Коломне: дождем затопило дороги и даже первые этажи домов, ветром снесло деревья, а рассвирепевшая молния и вовсе едва не убила женщину. Рассказываем о последствиях урагана.

Бушевать стихия начала еще вечером, об этом местным жителям заранее сообщили через экстренное предупреждение МЧС.

- В Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ливень, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, - сообщали в пресс-службе МЧС по городу Москва.

Устранять последствия урагана пришлось еще и на следующий день ФОТО: соцсети

На деле все оказалось куда хуже. На Подмосковье обрушился настолько сильный ливень, что стоки просто не справлялись с таким количеством воды. Отсюда и затопленные улицы. Местами машины уходили под воду по самые зеркала. Так иномарки массово превращались в обычные лодки, причем без мотора.

Но это еще половина беды. Куда меньше повезло тем, кто, несмотря на просьбу МЧС не парковаться в этот вечер под деревьями, все же решился на это. Сильный ветер так лихо обрывал огромные ветки деревьев, что тех с грохотом падали на дороги, машины и линии электропередач.

- Шквалистый ветер, сильный ливень, гроза привели к перебоям с подачей электроэнергии. В настоящее время специалисты восстанавливают подачу электричества в населенных пунктах, - сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

За время урагана упало 63 дерева ФОТО: соцсети

Он также сообщил, что над устранением последствий урагана работают 22 единицы техники.

- К сожалению, есть затопленные автомобили. Ситуацию разберем, пострадавшим поможем, - отметил глава.

Местами машины затопило по самые зеркала ФОТО: соцсети

Молния попала в девушку в Коломне

О пострадавших в результате падения деревьев не сообщалось. Зато одну из местных жительниц настигла молния. К счастью, ударила она не в человека, а в стоящий рядом самокат.

- Во время грозы пострадала женщина – молния ударила в электросамокат, рядом с которым она находилась. С ожогами стоп пострадавшая была доставлена в Коломенскую областную больницу, - сообщил Александр Гречищев. – Состояние пострадавшей удовлетворительное, поэтому восстановление разрешили продолжить дома.

Некоторые смельчаки решили покорить стихию ФОТО: соцсети

Хоть многие и перепугались из-за обрушившейся на Подмосковье стихии, нашлись и весельчаки, которые на водных лыжах, прикрепленных к машине, рассекали по затопленным улицам города.

ОФИЦИАЛЬНО

- Упало 63 дерева в 7 городских округах. Все они уже убраны. В результате падения деревьев повреждено остекление двух балконов, - сообщили в пресс-службе МЧС Московской области. - В трех округах были повреждены 16 автомобилей, 14 из которых в Коломне. В 116 населенных пунктах и 9 городских округах произошло отключение электроснабжения. 19 из них до сих пор остаются неподключенными. В связи с обильным падением осадков наблюдались сбои в работе световой сигнализации на участке железной дороги Казанского направления МЖД. Были задержаны 42 поезда. Падения слабо закрепленных и широкоформатных конструкций не зафиксировано. Аэропорты работаю в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Москву накроет похолодание: синоптики рассказали, когда ждать самых низких температур

На следующей неделе будет всего +16 градусов, предупредили в Гидрометцентре (подробнее)