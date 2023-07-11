«Я ничего этого не помню»: Один из мужчин, снявших скальп со студента из Электростали, удивил полицию странным признанием

С задержанными по делу о кровавом нападении в подмосковной Электростали сейчас работают следователи. Фото: ГУ МВД России по Московской области

С задержанными по делу о кровавом нападении в подмосковной Электростали сейчас работают следователи. Напомним, вечером в воскресенье двое мужчин прямо на улице скрутили молодого человека и срезали с его головы ножом большой кусок кожи. По словам пострадавшего, 19-летнего Юрия, неизвестные заявили, что им не нравится цвет волос неформала (зеленый) и решили его «проучить».

- Оба задержанных - граждане России, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Как нам стало известно, по месту жительства в городе Обнинск Калужской области, в 140 километрах от Электростали, был задержан 30-летний уроженец Таджикистана по имени Зафар. Его приятель - 25-летний Илья, уроженец Республики Коми.

По словам пострадавшего, 19-летнего Юрия, неизвестные заявили, что им не нравится цвет волос неформала (зеленый) и решили его «проучить». Фото: СОЦСЕТИ

- По словам мужчин, они познакомились на стройке в Подмосковье, где оба работали, - заявил источник. - Про события воскресного вечера говорят, что были сильно пьяны. Один вообще заявил, что ничего не помнит. Но допросы еще продолжаются.

По данным KP.RU, следователь выйдет с ходатайством об аресте задержанных либо сегодня вечером (11 июля), либо завтра утром (12-го).

Как ранее сообщал сайт KP.RU, пострадавший парень сейчас находится в больнице. По словам очевидцев, во время экзекуции отморозки срезали ему кусок кожи «размером с ладошку».