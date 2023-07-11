Для участников реновации в районе Бирюлево Западное начали строить жилой дом

Фото: Департамент строительства г.Москвы

На юге столицы в районе Бирюлево Западное приступили к возведению жилого дома для переселенцев реновации. Его адрес - Булатниковский проезд, земельный участок 2Б.

«В здании сейчас ведется монтаж монолитных конструкций подземной части, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом из двух секций разной высоты будет таким:

- фасады - с облицовкой керамогранитными плитами с матовой поверхностью и вставками из фиброцементных плит. На уровне первого этажа и на переходных балконах - отделка бетонной плиткой с грубой текстурой. Для кондиционеров разместят специальные корзины белого цвета, оформленные перфорированным металлом;

- 128 квартир (однокомнатных – 24, двухкомнатных – 88, трехкомнатных – 16). Для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - под размещение различной инфраструктуры, офисов и технических зон для обслуживания жилых домов. Например, здесь могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- четыре грузопассажирских лифта с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение;

- подземный паркинг.

Во время благоустройства около дома поставят детскую игровую площадку с качелями и горками, а также тренажеры, турники и брусья.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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