Неделю бегал по аэропорту и прятался: Во Внуково нашли пропавшего кота по кличке Котик

Беглеца поймали сотрудники аэропорта ФОТО: соцсети

«Котик! Котик! Выходи, кис-кис», - раздавалось неделю в коридорах, кабинетах и других помещениях столичного аэропорта Внуково.

Там все это время искали усатого беглеца – двухлетнего кота по кличке Котик, который 4 июля ушмыгнул из собственной переноски прямо перед вылетом.

- Мы летели к родителям в Якутск на два месяца, поэтому решили, что кота нужно с собой взять, он у нас не одиночка, спит с нами, с ребенком в кроватке. Раньше не летали, опыта вообще не было. Я его спустила в багажное отделение лично, там поставили пломбу на переноску и его унесли. Все, больше кота я не видела. В 20:50 Котик был в багажном отделении, - рассказывает хозяйка питомца Юлия. – Мы с дочерью были уже в самолете, когда где-то в 21:40, прямо перед вылетом, по громкой связи позвали меня. Толком ничего не спрашивали, поставили перед фактом: «Вашего кота нет в переноске».

Вкусивший запах свободы кот переноске не обрадовался ФОТО: пресс-служба аэропорта Внуково

Тут начался настоящий переполох. Юлия вместе с дочерью летела в Якутск в гости. Ждать, пока найдут питомца, у нее уже не было времени. Поэтому она все же улетела, а ее супруг отправился на поиски хулигана. Дальше – заявление в полицию, бессонные ночи ожидания новостей и даже листовки с ориентировкой на поиск четырехлапого. Из особых примет – белые лапки-носочки.

Ориентировки быстро распространились в Интернете. К поискам подключились волонтеры и сами работники аэропорта. Только вот судьба и приключения Котика все еще оставались загадкой, пока ночью 11 июля сотрудники не сообщили хозяевам короткое, но радостное: «Нашли!».

- Если бы не добрые люди, работающие в аэропорту, мы бы вряд ли смогли найти нашего Котика. Шансы были уже очень низкие – прошла неделя. И вот ровно через неделю его и нашли! – поделилась с «Комсомолкой» хозяйка беглеца.

Это был первый побег Котика ФОТО: пресс-служба аэропорта Внуково

По фотографиям Котика после поимки видно – он ни о чем не жалеет, вкусив запах свободы. Теперь сотрудники аэропорта держат его крепко, а переноску проверяют по несколько раз. Глядишь, опять улизнет.

- Как хозяйка могу сказать, что он будто там кушал даже где-то! Ничуть не похудел, - удивляется Юлия. - Сегодня муж с ним поедет к ветеринару. Будем надеяться, что родные стены его очень скоро поставят на ноги и приведут в нормальное психологическое состояние.

Сам Котик хранит молчание. Где он пропадал, остается только догадываться… А вот дома его уже ждет ребенок.

Пушистика уже отдали хозяину ФОТО: пресс-служба аэропорта Внуково

- Он очень добрый кот, очень нежный, ребенок вся в нем всегда. Кот прыгает перед ней, дается в объятия, но не долго, все-таки он кот! – делится хозяйка питомца.

ОФИЦИАЛЬНО

- Поиски пропавшего в аэропорту Внуково кота завершились успешно. 4 июля из переноски, находясь в багажном отделении, он сбежал. Беглеца искали семь дней. Сотрудники Международного аэропорта Внуково расклеивали листовки, обследовали территорию воздушной гавани. Через неделю поиски увенчались успехом. Сейчас кот уже вернулся к своим хозяевам, - сообщили «КП» в пресс-службе аэропорта Внуково.

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