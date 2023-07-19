Как спасают Москву от последствий сверхливня: в ход пошли "илососы" и даже ласты с гидрокостюмами

Коммунальные службы борются с последствием ливней в городе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ливень, который длился практически сутки (с 18 на 19 июля), принес Москве около 38 мм осадков. Причем в отдельных районах, например, в центре и на севере, порядка 20 мм могло выпасть за час. А чтобы ярче представлять масштабы стихии, синоптики используют формулу: 1 мм осадков равен 1 литру воды на каждый квадратный метр. А если считать в ведрах (по 10 литров), то на «квадрат вылили практически по четыре ведра.

Благодаря видео от очевидцев, масштабы ливня можно оценить воочию: плыли машины и автобусы. Особенно сложной ситуация была в историческом центре в границах Садового кольца.

— Временные скопления воды наблюдались на Новом Арбате, Гоголевском бульваре, улице Моховая, улице Петровка и других улицах ЦАО. Водосточной сети понадобилось не более 30-40 мин для приема гигантского объема выпавших осадков в самых низинных частях города, — сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Фото: Андрей АБРАМОВ

И действительно: кадры затопленной Москвы обладают «киношным» эффектом: с конкретного ракурса в определенное время выглядит жутко. Но довольно быстро ситуация выправляется.

На наиболее сложных участка коммунальщики открывают ливневые решетки, чтобы дождевая вода беспрепятственно стекала в водосточную сеть. А для самых сложных мест вызывают машины ДКТ-100 и ДКТ-290. Аббревиатура расшифровывается просто: «дорожно-коммунальная техника». Собирают их в Москве. База у них (то есть кабина, платформа, ходовая) КАМАЗ-65115 — один из самых массовых самосвалов.

А вот в кузове машины размещается оборудование, которое помогает устранять подтопления. ДКТ-100 называют «илосос». Поскольку его оборудование умеет разбивать плотные отложения на дне колодцев. Эту массу насос при необходимости затягивает в бак самосвала. В ДКТ-290 баки вмещают 10 тысяч литров воды. К машине подключаются разные насадки, которыми специалисты ликвидируют аварийные засоры.

Пару лет назад «Мосводосток» показывал интересный снимок ДКТ-290 вместе с разложенной амуницией, экипировкой и специальным оборудованием сотрудников. В комплекте есть даже ласты и гидрокостюмы.

Фото: Андрей АБРАМОВ

По прогнозам синоптиков, атмосферный фронт прошел столичный регион и двинулся дальше на восток. Ближайшие три дня в Москве температура воздуха будет расти, а серьезных осадков не ожидается.

НА ЗАМЕТКУ

Куда сообщать о скоплениях воды в Москве

Если «непролазные» лужи образовались возле дома, то обращаться нужно в управу, префектуру округа. Проще всего оставить заявку через единый диспетчерский центр 8 (495) 593-53-53. О тех же проблемах на дорогах и дворовых проездах — жаловаться в «Мосводосток» 8 (495) 657-87-03. При затоплении подземных переходов отреагировать обязаны в «Гормост» 8 (495) 632-58-46.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветер крушит деревья, повреждены полсотни автомобилей: Москву второй день атакуют непрекращающиеся ливни

Во время ливня в Москве 19 июля 2023 года повреждены около 50 автомобилей (подробнее)